Il secondo episodio di Mare Fuori 6 intitolato "Una colpa da espiare", andrà in onda l'11 marzo su Rai 2, nella seconda parte della prima puntata stagionale.

Tommaso (Manuele Velo) scopre finalmente che dietro l'attentato a Rosa Ricci si nasconde proprio l'insospettabile Carmela (Giovanna Sannino), innescando una reazione a catena che cambierà per sempre il destino dei protagonisti. Mentre l'IPM accoglie nuovi volti pronti a sconvolgere gli equilibri con l'ingresso delle tre sorelle Sharon, Marika e Annarella, la verità sulla gravidanza di Alina travolge lei e Pino, rimescolando definitivamente tutte le carte.

L'ingresso delle sorelle: Sharon, Marika e Annarella

Il secondo episodio segna il debutto ufficiale tra le mura dell'IPM delle sorelle Concetta, detta Sharon (interpretata da Cartisia Somma), Marika (Carlotta Pinto) e la piccola Annarella (Greta De Rosa). Dopo la concitata retata al mercato vista nel capitolo precedente, le tre ragazze varcano la soglia del carcere minorile portando con sé il peso di un sistema criminale che ha distrutto la loro attività di famiglia.

La loro caduta è iniziata proprio tra i banchi di pesce, dove la vita onesta delle tre sorelle è stata travolta dall'ombra di Carmela. Sharon, riallacciando i rapporti con la sua vecchia amica di scuola, è diventata un ingranaggio fondamentale del piano di Carmela: sotto la sua regia, il banco si era trasformato in un'insospettabile piazza di spaccio, dove la droga viaggiava nascosta nel pescato fresco.

Sharon, ormai fedelissima della sua amica, costringeva la sorella Marika a effettuare consegne ad alto rischio, trascinando l'intera famiglia in un vortice senza ritorno che ora, dietro le sbarre, è pronto a esplodere in nuovi e pericolosi rancori.

Il talento di Marika scuote l'IPM

Diego, meglio conosciuto come Dobermann (Salahudin Tijani Imrana), sembra aver perso la testa per Sonia, una delle detenute e con la scusa degli allenamenti in palestra, cerca ogni occasione possibile per avvicinarsi a lei, mostrando un lato inedito e vulnerabile.

Nel frattempo, la piccola Annarella è al settimo cielo per essere stata assegnata alla stessa camera di Rosa Ricci, suo idolo indiscusso, mentre Sharon e Marika condividono la cella proprio di fronte.

È qui che emerge l'anima artistica di Marika: la ragazza non riesce a soffocare la sua viscerale passione per la musica e inizia a cantare sotto le docce dell'istituto. La sua voce, potente e sincera, non passa inosservata, colpite dal suo talento cristallino, le altre detenute chiedono l'intervento di Beppe. L'educatore, sempre pronto a valorizzare l'arte come via di fuga, viene spinto a organizzare un'esibizione nella sala comune, affinché la bravura di Marika possa diventare un momento di bellezza per tutta la comunità dell'IPM.

Alina è incinta di Pino

Una tensione silenziosa logora Alina (interpretata da Yeva Sai): la ragazza è tormentata dal sospetto di essere incinta di Pino. La paura del futuro e delle conseguenze dietro le sbarre la bloccano, impedendole persino di affrontare la realtà di un test di gravidanza.

A scuotere Alina dal suo stato di paralisi è Rosa Ricci. La giovane Ricci, ricordando con nostalgia e tenerezza il legame viscerale nato con la piccola Futura, la figlia di Carmine che ha amato come fosse sua, decide di prendere Alina sotto la sua ala protettiva.

Con la determinazione che la contraddistingue, Rosa convince l'amica a smettere di fuggire e ad affrontare il verdetto del test. In una scena carica di pathos e intimità, le due ragazze si rifugiano nel bagno dell'IPM, lontano dagli sguardi indiscreti. Il responso non lascia dubbi: Alina è davvero incinta di Pino. La notizia esplode come una bomba emotiva, segnando l'inizio di un nuovo, difficile capitolo per la coppia.

Angelo esce dal carcere, ma il sogno con Silvia svanisce

Il peso dell'ingiustizia diventa insostenibile per Angelo (Luca Varone). In un confronto serrato e carico di tensione, il ragazzo confessa alla sorella Irene di non poter più marcire all'IPM per un reato che, in realtà, è stata lei a commettere. Lo stupore iniziale di Irene lascia presto spazio a un’angoscia profonda, logorata dal senso di colpa per aver permesso al fratello di pagare il prezzo dei suoi errori.

Dopo un tormentato esame di coscienza, Irene cede alla giustizia: insieme ad Angelo, si reca nell'ufficio della direttrice Sofia Durante per rassegnare la confessione definitiva. Il gesto coraggioso della sorella spalanca finalmente le porte del carcere ad Angelo, che riassapora la libertà con un unico chiodo fisso: ritrovare Silvia.

La speranza del ragazzo, però, si scontra con una realtà gelida. Una volta fuori, Angelo scopre con immenso dolore che la giovane si è ormai lasciata Napoli alle spalle, trasferendosi a Londra insieme alla madre.

Il dettaglio fatale: Tommaso scopre la verità sull'attentato a Rosa Ricci

La verità sull’attentato a Rosa Ricci (Maria Esposito) riemerge prepotentemente durante un pomeriggio di colloqui all’IPM. Mentre Tommaso si trova in parlatorio con la madre, la sua attenzione viene catturata dalla presenza di Carmela, venuta a far visita proprio a Rosa. In quel momento, un flashback improvviso riporta il ragazzo al giorno del parco giochi: la figura inquietante avvolta in una mantella bianca e nera non è più un’ombra senza volto.

Il tassello mancante del puzzle si incastra quando Carmela, terminato l’incontro, si alza per andarsene. Con un gesto naturale, la donna si sposta i capelli dietro l’orecchio toccandosi l’orecchino. È un lampo di memoria per Tommaso: quel tic nervoso e il luccichio di quel gioiello sono gli stessi che aveva notato sotto il cappello nero della figura al parco. La certezza gela il ragazzo: la persona che ha attentato alla vita di Rosa Ricci ha finalmente un nome, ed è quello della sua amica più cara.

Chi è Manuele Velo, il volto di Tommaso tra le rivelazioni della stagione

Il tormentato personaggio di Tommaso in Mare Fuori è interpretato dal giovane e talentuoso attore Manuele Velo. Romano, classe 2005, è cresciuto tra il palcoscenico teatrale e i grandi sogni di cinema.

Velo ha iniziato a lavorare a soli 15 anni, sfiorando il debutto già con la serie tv "L'Amica Geniale", prima che il Covid bloccasse ogni progetto. Ma la delusione è diventata rinascita grazie a un video su TikTok: l'annuncio dei casting per la serie "Mare Fuori" lo ha spinto a provarci ancora e, stavolta, il sogno si è avverato.

Senza una formazione accademica alle spalle, ma dotato di una sensibilità naturale e uno sguardo cinematografico magnetico, Manuele Velo punta oggi sempre più in alto. "Amo tutto ciò che è arte", dichiara l'attore, che ha deciso di investire sul proprio talento studiando recitazione. Il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare un giorno con Sorrentino o di volare fino a Hollywood.