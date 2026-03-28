Sabato 28 marzo si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni trapelate come di consueto da Lorenzo Pugnaloni rivelano che nel parterre over ci sono stati due graditi ritorni: Diego Tavani e Sebastiano Mignosa, entrambi pronti a rimettersi in gioco nella trasmissione di Maria De Filippi. Intanto, nel trono classico, Ciro Solimeno ha proseguito il suo percorso diviso tra Martina ed Elisa, avvicinandosi sempre di più alla scelta.

Diego e Sebastiano tornano nel parterre over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della registrazione del 28 marzo confermano che nelle prossime puntate il pubblico ritroverà due volti molto noti del parterre over. Diego Tavani, assente da diversi mesi, rientra in studio dopo un percorso intenso segnato soprattutto dalla relazione – poi conclusa – con Ida Platano. Il suo ritorno riapre dinamiche che sembravano ormai chiuse e potrebbe riportare in scena equilibri lasciati in sospeso. Accanto a lui torna anche Sebastiano Mignosa, la cui presenza rappresenta un vero colpo di scena. Il cavaliere aveva lasciato il programma solo di recente, subito dopo l’uscita di Elisabetta, la dama con cui stava portando avanti una conoscenza.

Proprio Elisabetta, nelle ultime registrazioni, è rientrata a sua volta per cercare nuovamente l’uomo giusto, rendendo il ritorno di Sebastiano ancora più significativo e aprendo la strada a sviluppi imprevedibili.

Ciro continua il percorso con Martina ed Elisa

Durante le riprese di sabato 28 marzo, inoltre, c’è stato spazio anche per il trono classico di Ciro Solimeno, ormai vicino alla scelta e sempre più diviso tra Martina Calibrò ed Elisa Leonardi, le uniche due ragazze rimaste in studio per lui. La rivalità tra le due corteggiatrici si fa sentire in modo evidente e in studio non mancano momenti di tensione. Viene mostrata l’esterna che Ciro ha vissuto con Martina a Roma, durante il concerto di Gigi D’Alessio, un incontro particolarmente significativo nel quale i due si sono scambiati un bacio. La scena conferma un avvicinamento che già appariva evidente nelle ultime settimane. Tale situazione ha generato il malcontento di Elisa, che invece non è stata portata in esterna.