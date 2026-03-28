Oggi, 28 marzo, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne: dopo una pausa lunga circa dieci giorni, infatti, il cast è tornato in studio per partecipare a puntate che andranno in onda a breve su Canale 5. Stando alle anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni, nelle riprese di questo sabato Diego Tavani e Sebastiano Mignosa si sono riaccomodati nel parterre dopo periodi d'assenza più o meno lunghi. Elisa Leonardi, invece, si è arrabbiata con Ciro Solimeno perché non l'ha portata in esterna.

Due vecchie conoscenze di nuovo nel parterre

Questa settimana la redazione di Uomini e donne ha deciso di fissare le nuove registrazioni nel weekend e oggi, sabato 28 marzo, c'è stata la prima delle due che sono in calendario.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web alla fine delle riprese, dunque, svelano che nel parterre sono riapparsi due cavalieri che in passato avevano lasciato il programma: si tratta di Diego (ex di Ida Platano e Claudia D'Agostino) e di Sebastiano, che in studio ha ritrovato Elisabetta.

Sul fronte giovani, è stata mostrata l'esterna che Ciro ha fatto con Martina al concerto di Gigi D'Alessio, ma a rubare la scena è stata Elisa con una sfuriata contro il tronista.

Cos'è successo prima della pausa

Chi è aggiornato su Uomini e donne saprà che gli studi Elios sono rimasti chiusi per più di una settimana: l'ultima registrazione prima della pausa, infatti, c'è stata il 17 marzo scorso.

Nelle puntate che il pubblico ha visto in questi giorni sono accadute tante cose, ma a regalare un colpo di scena è stata Barbara quando ha accusato Edoardo di avere una relazione con una signora che non fa parte del cast.

Il cavaliere ha reagito in maniera inaspettata a questa segnalazione: anziché giustificarsi e smentire con forza le parole della dama, l'imprenditore ha deciso di lasciare il programma.

Gli opinionisti e molti spettatori hanno concordato nell'affermare che questa scelta non farebbe altro che alimentare i dubbi sulla sincerità dell'ormai ex protagonista del trono Over.

Perché Mario non è più a Uomini e donne

Edoardo non è l'unico che ha detto addio al parterre di Uomini e donne nell'ultimo periodo.

Come ha spiegato Maria De Filippi in una puntata che è andata in onda questa settimana, c'è un motivo se Mario non è più in studio.

"Lui sta frequentando una signora al di fuori", ha chiarito la padrona di casa del dating-show.

Accantonati i turbolenti legami con Gemma e Cinzia, dunque, il cavaliere pugliese ha deciso di cercare l'amore lontano dai riflettori.