Silvia Toffanin torna oggi, domenica 1 marzo, alla guida di un nuovo appuntamento con Verissimo, in onda su Canale 5. Il salotto televisivo accoglierà ospiti provenienti dal mondo dello sport, della memoria e della cronaca, pronti a condividere racconti personali e profonde riflessioni.

Successi sportivi e traguardi olimpici

La puntata si aprirà con la campionessa di pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida, reduce da due medaglie d'oro olimpiche conquistate nei 3.000 e nei 5.000 metri. A seguire, l'attenzione si sposterà su Stefania Constantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi di Milano‑Cortina 2026.

I due atleti ripercorreranno la loro avventura sul ghiaccio, condividendo emozioni e sfide.

Ricordi, sfide e testimonianze di vita

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Eleonora Giorgi, i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli interverranno in studio per un commosso ricordo della madre. Sarà presente anche il pugile Daniele Scardina, che racconterà i significativi progressi nella sua riabilitazione, a seguito della grave emorragia cerebrale subita nel 2023. Romina Carrisi offrirà al pubblico le sue più intime emozioni personali. La puntata ospiterà anche Patrizia Mercolino, accompagnata dall’avvocato Francesco Petruzzi, che condividerà la dolorosa testimonianza della tragica perdita del figlio Domenico, scomparso all'età di due anni e mezzo a seguito di un trapianto di cuore non riuscito.

Infine, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, fornirà aggiornamenti sul caso della moglie, il cui corpo senza vita fu ritrovato a Trieste nel 2022, una vicenda per la quale resta l'unico indagato.

Il programma si conferma così un appuntamento capace di offrire un mix coinvolgente di storie di successo, momenti di memoria e la ricerca di giustizia, alternando interviste emozionali a riflessioni di stringente attualità.