Stefano De Martino è stato ufficialmente designato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è avvenuto in modo inedito, durante la finale dell’edizione in corso, quando Carlo Conti è sceso in platea all’Ariston per consegnargli simbolicamente il testimone in diretta televisiva.

Un annuncio inedito sul palco dell’Ariston

Per la prima volta nella storia del Festival, il passaggio di consegne tra conduttori è avvenuto in diretta durante la serata finale. Carlo Conti ha raggiunto De Martino tra il pubblico e ha dichiarato: “Per la prima volta accade al Festival di Sanremo, posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival di Sanremo”.

Il profilo di De Martino e le attese

De Martino ha ringraziato la Rai e Carlo Conti, definendo il gesto “un onore vero, un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre”, aggiungendo poi: “testa bassa e pedalare”. La scelta conferma la sua ascesa nel panorama televisivo italiano, dopo il successo ottenuto con Affari Tuoi, programma che ha registrato ascolti superiori ai sei milioni di spettatori e uno share intorno al 30%.

Al momento non risultano conferme ufficiali su eventuali co-conduttori o collaboratori artistici per l’edizione 2027.

Contesto e aspettative per il futuro

L’investitura di De Martino segue settimane di indiscrezioni e anticipazioni, ma è stata ufficializzata solo durante la finale del Festival.

Il passaggio di consegne in diretta ha trasformato l’annuncio in un momento spettacolare, sottolineando la volontà della Rai di rendere la successione un evento mediatico.

Il doppio ruolo affidato a De Martino – conduttore e direttore artistico – rappresenta una responsabilità significativa. Questo incarico richiederà la gestione della selezione dei brani, dei rapporti con le case discografiche e la definizione di una visione coerente per il Festival, con l’obiettivo di confermare e possibilmente migliorare i successi delle edizioni precedenti.