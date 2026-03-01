Domenica In – Speciale Sanremo torna in onda domenica 1 marzo, a partire dalle 14.00 su Rai 1. La puntata, condotta da Mara Venier, andrà in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Sul palco si alterneranno tutti i trenta cantanti in gara nella 76ª edizione del Festival di Sanremo, affiancati da opinionisti e giornalisti accreditati all’evento.

Il cast e la scaletta della puntata

Accanto alla padrona di casa, Mara Venier, interverranno come opinionisti Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La trasmissione si svolgerà interamente dal Teatro Ariston e vedrà le esibizioni di tutti i trenta Big in gara.

L’appuntamento offrirà al pubblico una panoramica completa delle proposte musicali presentate al Festival, quest’anno condotto da Carlo Conti.

Orario e modalità di trasmissione

La puntata speciale inizierà alle 14.00 e proseguirà fino alle 19.55, momento in cui la linea passerà al Tg1. Si tratta di un appuntamento pomeridiano interamente dedicato alla musica italiana e ai protagonisti della settimana sanremese.

Contesto e tradizione

“Domenica In – Speciale Sanremo” rinnova la consolidata tradizione del programma di Mara Venier di dedicare un’intera puntata al Festival di Sanremo. La formula prevede la partecipazione dei cantanti in gara e commenti in diretta, proseguendo il solco tracciato nelle edizioni precedenti, che hanno spesso visto la trasmissione ospitare i protagonisti del Festival direttamente dal Teatro Ariston.

Chi è Mara Venier

Mara Venier è una figura di spicco nel panorama della televisione italiana, nota soprattutto per la sua conduzione di “Domenica In” su Rai 1. Il suo stile, caratterizzato da un approccio diretto e familiare, le ha valso l’affettuoso soprannome di “zia Mara”.