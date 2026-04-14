Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni con la collega Veronica Peparini, Alessandra Celentano ha svelato quello che potrebbe essere il suo unico rimpianto della 25^ edizione di Amici. Con la sua solita schiettezza, dunque, la maestra ha fatto il nome dell'allievo che avrebbe voluto seguire sin dall'inizio e che ora ruberebbe volentieri agli avversari: si tratta di Alex, il ballerino di latinoamericano del team capitanato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

La confidenza dell'insegnante di Amici

Nell'attesa di partecipare alla quinta puntata del serale di Amici, due insegnanti del cast hanno rilasciato dichiarazioni molto interessanti su quest'edizione del talent.

Alessandra Celentano, in particolare, ha svelato quale allievo avrebbe voluto nel suo team sin dall'inizio e che quindi è un po' pentita di non aver scelto a settembre.

"Mi piace Alex e l'ho sempre detto. Ha fatto molti progressi e nel suo stile non è mai forzato. Lo ruberei all'altra squadra", ha affermato la maestra di danza classica sul latinista che è seguito da Veronica Peparini.

A proposito di quest'ultima, ha rivelato che un ballerino che apprezza particolarmente è Emiliano perché è versatile.

Chi rischia nella prossima puntata

Manca poco alla registrazione della quinta puntata del serale di Amici, e i fan hanno cominciato a fare qualche pronostico su chi potrebbe essere eliminato.

Sui social sono in tanti a pensare che se a perdere la partita dovesse essere il team Cuccarini-Peparini a rischiare sarebbe Alex: il ballerino di latinoamericano sarebbe il principale candidato al ballottaggio della sua squadra, che attualmente è composta anche da Angie e Lorenzo.

Le opinioni dei fan

Il serale va avanti e le eliminazioni diventano sempre più pesanti. Molti fan di Amici non vorrebbero mai vedere al ballottaggio Lorenzo, tra gli allievi più amati di quest'edizione, invece altri sostengono che Riccardo dovrebbe andare allo spareggio almeno una volta prima della finale.

Le anticipazioni che trapeleranno alla fine delle riprese del 16 aprile faranno chiarezza sulle scelte dei giudici e, di conseguenza, sui talenti che potrebbero lasciare la scuola ad un mese dalla fine del programma.