Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che le condizioni di salute della piccola Rafaela faranno preoccupare quando accuserà una febbre elevatissima. Catalina e Adriano saranno così in ansia da temere di perdere la loro figlia.

Rafaela accusa una febbre elevatissima, Adriano in ansia

Alonso affiderà a Catalina e Adriano il controllo della tenuta. I due coniugi accetteranno l'incarico, escludendo da alcune decisioni Martina, proprietaria del 25% de La Promessa. La ragazza aizzata da Jacobo avrà diversi scontri con Catalina e Adriano, che però non l'ascolteranno nemmeno quando dovranno vedersela con il barone di Villadares.

Quest'ultimo cercherà di convincere Adriano e sua moglie a rivedere la loro scelta. Il nobile sarà contrario ad aumentare il salario ai dipendenti e per questo minaccerà la coppia di gravi conseguenze.

Intanto la piccola Rafaela inizierà ad accusare febbre elevatissima e delle difficoltà respiratorie. Tutti i medici interpellati si rifiuteranno d'intervenire, inventando alcune scuse. Catalina e Adriano temeranno che la piccola non possa farcela ma non capiranno perché nessun dottore è disponibile ad arrivare alla tenuta per visitare Rafaela.

Il dottor Guillen chiamato alla tenuta per visitare la figlia di Catalina

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Lorenzo avviserà Catalina e suo marito che il barone di Villadares aveva ordinato ai dottori di non presentarsi a La Promessa.

Simona, a questo punto, si prenderà a cuore la situazione di Rafaela. La cuoca chiederà al dottor Guillen impegnato nella cura dei poveri a visitare la neonata alla tenuta. Simona riuscirà a incontrare il medico grazie all'aiuto di Ricardo e poi di Alonso e Leocadia. Ma questi ultimi crederanno che il dottor non sia qualificato per curare la figlia di Catalina. I dubbi dei due verranno meno quando la bambina inizierà a stare meglio grazie a una cura prescritta da Guillen.

Lorenzo è apparso deciso a spedire Eugenia in sanatorio

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà aprile su Rete 4, Simona ha avuto un nuovo confronto con Tono, che ha continuato a negare di aver usato i soldi nella bisca clandestina ed in un lupanare per divertirsi.

Martina, invece, è apparsa in ansia per la crescente complicità sorta tra Lisandro e Jacobo mentre Curro ha avuto un crollo emotivo e per questo Angela è corsa in suo aiuto. Intanto Lorenzo ha usato dei trucchi per destabilizzare e ingannare sua moglie Eugenia. Il capitano de La Mata è apparso sempre più determinato a far impazzire la donna per spedirla nuovamente in sanatorio da dov'è uscita grazie all'aiuto del conte di Ayala.