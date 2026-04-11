Il quarto appuntamento del serale di Amici, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, è in programma stasera, sabato 11 aprile 2026. La puntata promette sfide avvincenti tra le tre squadre in gara, arricchite dalla presenza di ospiti speciali e momenti di intrattenimento. Le formazioni, guidate da coppie di professori come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, e Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, si contenderanno la vittoria. A valutare le esibizioni dei talenti saranno i giudici Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Il palco accoglierà anche il ritorno di Alessandro Cattelan con il gioco “Password”, che vedrà protagonisti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, e un momento di leggerezza offerto dal comico Vincenzo Comunale. L'ospite musicale della serata sarà J-Ax, pronto a presentare il suo brano sanremese “Italia Starter Pack”.

Le Formazioni in Gara

Le tre squadre in competizione si preparano a darsi battaglia sul palco del serale di Amici. La formazione capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi schiera i cantanti Caterina, Elena e Riccardo, affiancati dai ballerini Emiliano e Nicola. La squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo punta sul cantante Gard e sui ballerini Alessio e Kiara. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini si affidano ai cantanti Angie e Lorenzo, oltre al ballerino Alex, per le sfide della serata.

Ospiti e Momenti di Intrattenimento

Il programma della serata prevede diversi momenti dedicati all'intrattenimento. Alessandro Cattelan tornerà con il suo popolare gioco “Password”, che vedrà protagonisti Orietta Berti e Pierpaolo Spollon in una sfida all'ultima parola. Non mancherà la comicità, grazie all'intervento di Vincenzo Comunale, che garantirà un momento di leggerezza e risate. L'attesa esibizione musicale sarà affidata a J-Ax, superospite della puntata, che presenterà al pubblico il suo brano sanremese “Italia Starter Pack”, un successo che ha già conquistato le classifiche.