Satılmış ha vissuto un'infanzia terribile, con un padre violento che lo costringeva a mendicare: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre e Ceyda conosceranno Satılmış, il loro figlio naturale. Il bambino si mostrerà forte, ma in realtà nasconde ricordi che lo hanno segnato.

L'arrivo di Satılmış ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che un piccolo protagonista è proprio a conquistare la scena nelle prossime puntate. Si tratta di Satılmış, il figlio naturale di Ceyda ed Emre, appena arrivato in famiglia.

Ad accompagnarlo al locale in cui lavora anche Sirin sarà Dursun, l'uomo che fino ad oggi si è occupato di lui. Sarà subito chiaro che Satılmış non ha avuto vita facile: ultimo di nove fratelli, ha imparato a cavarsela da solo nonostante la sua piccola età. Il bambino abbraccerà subito Emre appena lo vedrà, mentre Dursun si occuperà del lato pratico. L'uomo, infatti, chiederà una somma di denaro per lasciare Satılmış e ne approfitterà per fare una richiesta anche il cambio di Arda. Essendo il padre naturale di Arda, infatti, Dursun chiederà 100mila dollari a Emre per rinunciare a lui. Nessuno avrà una somma di denaro così elevata e quindi Ceyda rischierà di perdere il suo amato bambino. Satılmış non arriverà certo in punta di piedi e la sua irrequietezza non piacerà subito a Ceyda, già preoccupata per Arda.

Con il passare dei giorni, però, Satılmış riuscirà a conquistare tutti.

Il lato oscuro di Dursun e la sofferenza di Satılmış

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Satılmış vivrà con grande tristezza il legame speciale che Ceyda ha con Arda. La mancanza di affetto nel bambino sarà evidente, anche se si mostrerà molto forte e più grande della sua età. Emergerà un passato terribile per il piccolo Satılmış che racconterà che per lui era normale andare a mendicare per portare i soldi a Dursun. Il bambino spiegherà che andava raramente a scuola perché doveva sfamare la famiglia, ma terrà per sé i ricordi più brutti. Solo dopo diverse settimane si scoprirà che Dursun, oltre ad essere legato ai soldi, picchiava Satılmış regolarmente. Con Ceyda e Bahar, il bambino troverà finalmente l'affetto e il calore di una famiglia.