La seconda attesissima puntata della nuova stagione di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani, andrà in onda martedì 14 aprile su Rai 2 alle ore 21.20. L'appuntamento settimanale, ormai un cult della televisione italiana per il suo stile diretto e senza filtri, promette nuovi e incisivi faccia a faccia con personaggi di spicco. Gli ospiti di questa serata saranno il celebre conduttore Carlo Conti, l'attrice Giulia Michelini e il volto televisivo Francesco Chiofalo. Per chi non potesse seguire la diretta, la trasmissione sarà disponibile anche on demand sulle piattaforme Raiplay e Disney+.

Il Formato Inconfondibile di ‘Belve’ e le Novità della Stagione

Il successo di ‘Belve’ si fonda sulla capacità di Francesca Fagnani di confrontarsi, senza sconti, con figure del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Gli ospiti sono invitati a mettersi in gioco, rispondendo a domande chiare, dirette e spesso irriverenti, che mirano a svelare aspetti inediti della loro personalità e carriera. Un momento particolarmente atteso dal pubblico è la sigla di chiusura, che raccoglie i divertenti e spontanei ‘fuori onda’ degli intervistati. Questa stagione introduce inoltre una novità: i provini di ‘Belve’, che offrono spazio a interviste con persone comuni, desiderose di raccontarsi e mettersi alla prova davanti alle telecamere, arricchendo ulteriormente il panorama di voci e storie proposte dal programma.

Le Rivelazioni di Carlo Conti nello Sgabello di ‘Belve’

Uno dei momenti clou della serata sarà l'intervista a Carlo Conti, che si è prestato al serrato interrogatorio di Francesca Fagnani. Il popolare conduttore ha affrontato domande di carattere personale, smentendo categoricamente le voci sulla sua presunta bisessualità. Conti ha poi condiviso un aneddoto del passato, descrivendo un periodo in cui, con una punta di autoironia, si definiva "malato di dongiovannite". Ha ricordato un episodio in cui gestiva contemporaneamente due relazioni sentimentali, raccontando con vivacità la corsa contro il tempo per evitare che le due fidanzate si incontrassero. L'intervista ha toccato anche il tema dei possibili eredi televisivi: pur riconoscendo il talento di Stefano De Martino, Carlo Conti ha indicato Nicola Savino come la figura che sente più vicina al suo percorso professionale nel panorama televisivo italiano.

Dove Seguire la Puntata e Gli Ospiti della Prima Serata

La seconda puntata di ‘Belve’, con Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo, sarà trasmessa come di consueto su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, l'episodio sarà disponibile anche sulle piattaforme Raiplay e Disney+, garantendo massima flessibilità di visione. La stagione è iniziata con un parterre di ospiti altrettanto rilevante: la prima puntata ha visto protagoniste icone come Amanda Lear, l'attrice Micaela Ramazzotti e la modella Zeudi Di Palma, confermando l'impegno del programma nel proporre un ventaglio di personalità diverse e affascinanti, capaci di stimolare il dibattito e l'interesse del pubblico.