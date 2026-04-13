L'attrice, modella e conduttrice australiana Ruby Rose ha mosso gravi accuse contro la popstar americana Katy Perry. Rose ha dichiarato, attraverso una serie di post pubblicati sulla piattaforma Threads, di essere stata vittima di una presunta aggressione sessuale da parte di Perry. L'episodio, secondo il suo racconto, sarebbe avvenuto nel night club Spice Market di Melbourne, città natale dell'attrice, quando lei aveva poco più di vent'anni. Attualmente, Ruby Rose ha quarant'anni.

Nota per i suoi ruoli in serie di successo come "Orange is the New Black" e "Batwoman", Ruby Rose ha reso pubblico il suo racconto rispondendo a un post della testata Complex.

Le sue parole sono state dirette: “Katy Perry mi ha aggredita sessualmente al nightclub Spice Market di Melbourne. Chi se ne frega di quello che pensa”. Ha poi aggiunto dettagli significativi, spiegando il lungo silenzio: “In seguito Katy Perry ha accettato di aiutarmi a ottenere il visto per gli Stati Uniti. Quindi ho tenuto la cosa segreta. Allora avevo poco più di vent’anni – ora ne ho quaranta. Ci sono voluti quasi due decenni per dirlo pubblicamente... Grazie per avermi ascoltata”. L'attrice ha quindi collegato la riservatezza della vicenda all'assistenza ricevuta per il suo ingresso negli USA.

La ferma smentita di Katy Perry

Le accuse diffuse da Ruby Rose sono state categoricamente respinte dal portavoce di Katy Perry.

Attraverso una nota ufficiale, l'entourage della popstar ha dichiarato: “Le accuse diffuse sui social media da Ruby Rose contro Katy Perry non solo sono categoricamente false, ma sono anche pericolose e sconsiderate menzogne. La signora Rose ha una storia ben documentata di gravi accuse pubbliche sui social media contro diverse persone, affermazioni che sono state ripetutamente smentite dai diretti interessati”. Questa dichiarazione mira a smentire con forza l'episodio e a tutelare l'immagine della cantante, mettendo in discussione la credibilità delle affermazioni di Rose sulla base di precedenti contestati.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito pubblico sulla responsabilità delle accuse rese attraverso i social media e sulla necessità di riscontri e indagini approfondite.

Ad oggi, non risultano essere stati avviati procedimenti giudiziari o investigazioni formali in merito all'episodio denunciato. La situazione rimane, pertanto, nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche e delle relative smentite.

Ruby Rose: carriera e connessioni internazionali

Oltre alla sua attività di attrice, Ruby Rose ha consolidato la sua carriera anche negli Stati Uniti, in particolare dopo il successo internazionale ottenuto con la serie "Orange is the New Black". L'aiuto di Katy Perry per l'ottenimento del visto americano, come citato dalla stessa Rose, emerge come un elemento cruciale che ha facilitato la transizione della sua carriera dall'Australia al palcoscenico internazionale. Melbourne, la città in cui si sarebbe verificato il presunto episodio, è riconosciuta come uno dei principali centri culturali e artistici australiani, con numerosi locali frequentati da figure del mondo dello spettacolo.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli verificabili da fonti indipendenti riguardo alla relazione tra Rose e Perry o in merito al night club Spice Market. La questione rimane, quindi, circoscritta alle dichiarazioni rilasciate da Ruby Rose e alla successiva smentita pubblica da parte dello staff di Katy Perry, in attesa di eventuali sviluppi o chiarimenti.