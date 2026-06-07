Francesca Pascale ha rivelato che il suo matrimonio con Paola Turci è stato dettato dal dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Intervistata a ‘Storie al bivio di sera’ su Rai 2, ha confessato di non essere mai stata incline alle nozze, e che la scelta è stata più una conseguenza della sofferenza che della logica. Ha descritto un “vortice” emotivo dopo la perdita di Berlusconi, un periodo che ha influenzato le sue scelte personali.

Il legame con Silvio Berlusconi: passione e gelosia

Pascale ha rievocato il suo rapporto con Silvio Berlusconi come un amore travolgente e passionale.

Ha ammesso profonda gelosia, raccontando di averlo spiato e controllato; Berlusconi, a suo dire, reagiva con un sorriso. Un episodio la vide cacciare donne trovate a cena a casa sua. Ha commentato le nozze di Berlusconi con Marta Fascina, leggendo nello sguardo del Presidente un “colpo di genio” per la felicità altrui. Ha espresso affetto per Marina Berlusconi, auspicando un suo impegno politico, pur sapendo che il padre non lo desiderava. Ha ribadito l’amore incondizionato per Berlusconi, affermando che avrebbe sacrificato anni di vita per un solo giorno con lui, ricordando doni come una Harley Davidson e un roseto, e l’insegnamento di vita e politica ricevuto.

Il matrimonio con Paola Turci: amore “tossico” e separazione

Il matrimonio civile tra Francesca Pascale e Paola Turci, celebrato a Montalcino nel luglio 2022, si è concluso nell’estate del 2024. Entrambe hanno definito la relazione “tossica”. Pascale, in precedenza, l’aveva descritta come un “chiodo schiaccia chiodo” post-Berlusconi, assumendosi la responsabilità e criticando l’ipocrisia di Turci che, pur disprezzando Berlusconi, viveva con il suo denaro. Paola Turci, ospite a Verissimo, ha confermato: “sì, aveva ragione. È stato un amore tossico”, attribuendo la fine a profonda diversità e reciproca incomprensione. Pur avendo creduto intensamente in quell’amore, Turci ha ammesso “potevo evitare di sposarmi”, rivelando di averlo fatto “per amore, il matrimonio lo voleva lei”.

Oggi, i rapporti tra le due sono cessati, una situazione che Turci considera “meglio così”.

Impegno civile e rivelazioni di Paola Turci

Francesca Pascale ha ribadito il suo rifiuto a una carriera politica, preferendo dedicarsi alle sue associazioni per i diritti civili. Ha sottolineato come la libertà individuale debba essere affrontata da tutti i partiti. Paola Turci, a Verissimo, ha dichiarato di essere single e di credere ancora nell’amore, menzionando il suo precedente matrimonio con Andrea Amato. L’artista ha anche rivelato di aver subito molestie a 13 anni da una persona conosciuta dalla famiglia, un trauma superato grazie a un lungo percorso di terapia e alla musica, che l’ha aiutata a “tirare fuori tutto”.