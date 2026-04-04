La settima stagione di ‘Belve’, il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani, è pronta a fare il suo atteso ritorno. L'appuntamento è fissato per martedì 7 aprile 2026, in prima serata su Rai 2, con la possibilità di seguire le puntate anche in streaming su RaiPlay e Disney+. Il programma, che si è affermato come un punto di riferimento per le sue interviste senza filtri, si prepara a una nuova edizione ricca di novità e volti noti. La puntata d’esordio vedrà protagoniste tre ospiti di rilievo: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, pronte a confrontarsi con lo stile incisivo della conduttrice.

Le novità della settima stagione: i provini di Belve

Tra le innovazioni più significative di questa edizione, spicca l’introduzione dei “provini di Belve”. Per la prima volta nella storia del programma, infatti, non saranno solo i personaggi celebri a sedere sul celebre sgabello di fronte a Francesca Fagnani. Anche persone comuni avranno l’opportunità di essere intervistate, confrontandosi con lo stile diretto e spesso irriverente che è diventato il marchio di fabbrica della trasmissione. Questa scelta editoriale rappresenta un tentativo di coinvolgere maggiormente il pubblico, aprendo il format a nuove prospettive narrative e mescolando le esperienze dei volti noti con le storie ordinarie, arricchendo così il racconto televisivo e la sua capacità di rispecchiare la società contemporanea.

Il format consolidato tra interviste incisive e successo digitale

Nonostante le novità, il cuore pulsante di ‘Belve’ rimane fedele alla sua impostazione originale, quella che lo ha trasformato in un appuntamento cult per il pubblico italiano. Le interviste serrate, le domande chiare e mirate, e la distintiva capacità di Francesca Fagnani di condurre gli ospiti attraverso i passaggi più cruciali della loro vita e carriera, rimangono elementi centrali. Un altro momento immancabile e molto apprezzato è la sigla di chiusura, con i fuori onda degli ospiti, che offre uno sguardo inedito e spontaneo dietro le quinte, umanizzando i protagonisti e generando spesso momenti virali sui social. La strategia di distribuzione si rafforza ulteriormente grazie alla presenza stabile su RaiPlay e Disney+, un passo fondamentale per intercettare un pubblico più giovane e abituato alle nuove modalità di fruizione in streaming, consolidando la posizione del programma anche nel panorama digitale.

Francesca Fagnani: l'anima e il volto di ‘Belve’

Al timone di ‘Belve’, come sempre, c'è Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice televisiva che del programma è anche ideatrice. Il suo stile, riconosciuto per la direttezza e la capacità di formulare interviste incisive, ha plasmato l'identità del talk show, rendendolo unico nel suo genere. Grazie a questo approccio originale e a una forte identità autoriale, Fagnani ha saputo consolidare la sua presenza nel panorama televisivo italiano, affermandosi come un volto distintivo e riconoscibile della prima serata di Rai 2 e contribuendo in modo determinante al successo e alla longevità di ‘Belve’.