La terza puntata della nuova stagione di ‘Belve’, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, vede tra i suoi ospiti Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. Il programma mantiene la sua formula distintiva, proponendo interviste dirette e senza filtri, dove i protagonisti sono invitati a condividere aspetti anche molto delicati della propria vita. In questo atteso appuntamento, l’attrice e modella danese Brigitte Nielsen si apre su esperienze personali e professionali, affrontando temi significativi come il bullismo subito, la difficile dipendenza dall’alcol e il suo turbolento matrimonio con Sylvester Stallone.

Le sue rivelazioni promettono di offrire uno sguardo inedito su una vita segnata da fama e profonde sfide personali.

Le dure accuse a Sylvester Stallone e le ripercussioni sulla carriera

Durante il suo schietto faccia a faccia con Francesca Fagnani, Brigitte Nielsen svela episodi inediti della sua vita privata. L’attrice racconta di aver subito bullismo a scuola e di aver attraversato periodi estremamente difficili legati all'alcolismo. Un punto focale dell'intervista riguarda il suo matrimonio con Sylvester Stallone, descritto come un rapporto turbolento e profondamente segnato da episodi di sofferenza psicologica e fisica. Nielsen afferma che la fine di questa relazione ha avuto pesanti ripercussioni sulla sua carriera, sostenendo di essere stata inserita nella "black list" di Hollywood dopo la separazione dall’attore.

L’attrice non risparmia dettagli, definendo Stallone "ossessivo" e rivelando di essersi sentita "in pericolo" durante il matrimonio, un periodo che ha lasciato un segno indelebile.

Tra dipendenza e crisi personali: le confessioni più intime

Nel corso di un segmento particolarmente toccante dell'intervista, Nielsen approfondisce la sua battaglia contro la dipendenza dall'alcol, rievocando momenti dolorosi come quello in cui fu fotografata in evidente stato di alterazione in un parco di Los Angeles. L’attrice parla apertamente di un periodo di profonda crisi personale, culminato in un gesto estremo nel 2003, e attribuisce una parte significativa del suo malessere al rapporto infelice con l’ex marito.

Non mancano, tuttavia, momenti più leggeri e inaspettati, come il racconto di una lite con Madonna in un locale, che aggiungono sfumature diverse e un tocco di ironia al suo racconto complessivo.

Il format di 'Belve' e gli altri protagonisti della puntata

Oltre alla testimonianza avvincente di Brigitte Nielsen, la terza puntata di ‘Belve’ vede anche la partecipazione di Elettra Lamborghini e Shiva. Il programma mantiene il suo format consolidato, alternando con maestria momenti di confronto intenso e rivelatorio a spazi più ironici e di intrattenimento. Tra questi, la sigla di chiusura con i celebri "fuori onda" degli ospiti e i nuovi "provini" con persone comuni rappresentano momenti sempre molto attesi dal pubblico. La trasmissione va in onda su Rai 2 e sarà inoltre disponibile on demand sulle principali piattaforme, garantendo un’ampia accessibilità per tutti gli spettatori.