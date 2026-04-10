La sesta stagione di "Emily in Paris", serie romantica Netflix di Darren Star con Lily Collins, inizierà la produzione a maggio 2026 con nuove location: Grecia e Monaco. Questo espande gli scenari della serie, già ambientata tra Roma, Venezia, Saint Tropez e Megève, verso il Mediterraneo orientale. Le riprese, dall’11 maggio al 30 settembre 2026, sono state confermate da Pauline Dauvin di Netflix, anticipando il debutto a fine anno.

I dettagli sulla trama restano riservati, ma la Grecia suggerisce un collegamento diretto con il finale della quinta stagione.

Qui, Gabriel (Lucas Bravo) aveva invitato Emily in Grecia con una cartolina, indicando un possibile riaccendersi dell'amore. Il creatore Darren Star aveva dichiarato a dicembre: “Non riesco a immaginare la serie senza Gabriel”. Nella stagione precedente, Emily era responsabile dell’Agence Grateau a Roma e aveva una relazione con Marcello.

Ambientazioni e trama

Grecia e Monaco valorizzano le città europee, proseguendo la tradizione di "Emily in Paris". Oltre a Parigi, la serie ha visitato Saint Tropez, Megève, Roma e Venezia. Questi nuovi scenari arricchiranno l'immaginario visivo e si integreranno nella narrazione sentimentale tra Emily e Gabriel.

La produzione, dall’11 maggio al 30 settembre 2026, permetterà la messa in onda dei nuovi episodi a fine anno, tra novembre e dicembre 2026.

Questa programmazione e le nuove geografie offriranno agli sceneggiatori l'opportunità di esplorare inedite dinamiche per la protagonista, mantenendo il legame con il pubblico internazionale attratto dalle atmosfere europee.

Successo della serie

Dal suo debutto nel 2020, "Emily in Paris" si è affermata come una delle serie più seguite su Netflix. La visione di Darren Star ha combinato ironia, moda, paesaggi suggestivi e romanticismo, grazie a interpreti carismatici come Lily Collins. La ricerca di location iconiche ha contribuito al successo globale, attirando un vasto pubblico interessato alla cultura e allo stile di vita europeo.

La quinta stagione si era conclusa con nodi irrisolti: il ruolo di Emily a Roma con Marcello, e il potenziale ritorno di fiamma con Gabriel, suggerito dalla cartolina.

Queste trame troveranno sviluppo nei nuovi episodi, anche grazie alle inedite località. Con il ritorno atteso entro la fine del 2026, "Emily in Paris" conferma il suo ruolo per gli appassionati di romanticismo e suggestioni europee.