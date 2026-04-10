L'attore Fabio Ferrari ha condiviso con profonda sincerità il suo vissuto personale durante la nuova puntata di ‘Ciao Maschio’, in onda sabato 11 aprile alle 17.05 su Rai1. Al centro del suo toccante racconto, il rapporto irrisoluto con il padre, il celebre attore Paolo Ferrari. Una ferita mai del tutto rimarginata, come ha ammesso lo stesso Fabio: “Mio padre è morto senza che ci fossimo mai chiariti realmente”. L'artista ha ripercorso le tappe di un'infanzia segnata da un'apparente serenità, ma profondamente priva della presenza genitoriale, un vuoto che ha accompagnato e plasmato la sua crescita.

L'infanzia di Fabio Ferrari: tra agiatezza e assenza

Fabio Ferrari ha descritto un'infanzia in cui, dal punto di vista materiale, non gli è mai mancato nulla. Tuttavia, ha evidenziato con chiarezza l'assenza di ciò che considerava l'essenziale: la vicinanza e l'affetto dei genitori. “Io avevo tutto quando ero ragazzino, però non avevo mamma e papà”, ha confessato, rievocando estati trascorse in compagnia della tata, della governante, dei nonni e della zia. Solo con il passare degli anni, e confrontandosi con i suoi coetanei che godevano della presenza costante dei loro genitori, ha iniziato a interrogarsi sul motivo di questa profonda differenza e sulla mancanza di quella figura genitoriale al suo fianco.

Il distacco paterno e l'incontro inatteso

Il momento più carico di dolore nel racconto di Fabio Ferrari ha riguardato il suo legame con il padre, Paolo Ferrari. Un distacco così marcato da non avergli lasciato neppure un oggetto che potesse fungere da ricordo tangibile: “Io non ho neanche una camicia di mio padre, non ho un orologio, non ho niente”, ha rivelato con amarezza. Questo allontanamento si è consolidato definitivamente con la nascita di sua figlia, evento che ha portato Fabio a riconoscere in sé stesso, e nel modo in cui il padre lo aveva trattato, lo stesso atteggiamento distante che aveva vissuto da bambino. Dopo un lungo periodo di silenzio e assenza, i due si sono ritrovati inaspettatamente sul set di una miniserie.

Un incontro breve e surreale, caratterizzato da poche parole, quasi che il tempo e le distanze non fossero mai esistite, senza un vero confronto o un chiarimento.

Un'eredità di dolore e un legame mai ricucito

La testimonianza di Fabio Ferrari ha messo in luce una ferita profonda e persistente: quella di un legame interrotto e mai pienamente ricucito con il padre. La confessione dell'attore, espressa con notevole sobrietà e priva di qualsiasi enfasi drammatica, ha restituito con forza il senso di un vuoto incolmabile. Un dolore che, nonostante il trascorrere del tempo e la scomparsa delle opportunità di confronto, continua a risuonare, lasciando un'impronta indelebile nella sua vita.