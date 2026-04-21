“So cosa avete fatto”. Quattro parole che, in un istante, distruggeranno l'apparente serenità di Yildiz, Ender e Sahika. Nelle anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma), il segreto più oscuro della loro vita – la verità sulla morte di Halit – non sarà più al sicuro. Un messaggio anonimo, recapitato simultaneamente sui loro telefoni, trasformerà il silenzio che le univa in una trappola: qualcuno sa della colluttazione e della fatale caduta dalle scale. Per le tre regine della soap inizierà un incubo, in cui il passato tornerà a bussare per chiedere il conto.

'So cosa avete fatto': chi minaccia Yildiz, Ender e Sahika?

Un messaggio anonimo sconvolgerà le tre protagoniste. Contemporaneamente riceveranno sul telefono il messaggio: “So cosa avete fatto”. Non si tratta di una minaccia generica, ma di un riferimento alla morte di Halit, avvenuta durante una colluttazione con le tre donne.

Il contenuto del messaggio non lascerà spazio a dubbi: qualcuno è a conoscenza di quanto accaduto il giorno in cui Halit è morto. L’uomo ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale, spinto dalle tre donne durante una lite.

Ecco come è morto davvero Halit

Poco prima della tragedia, Halit – che nel frattempo aveva ottenuto la custodia del piccolo Halit Can – ha scoperto Yildiz all’interno della casa: la donna si era intrufolata di nascosto per vedere il figlio grazie all’aiuto di Aysel, scatenando la reazione furiosa dell’uomo.

Nello stesso momento, anche Ender e Sahika si trovavano lì per affrontarlo dopo aver saputo che voleva affidare l’azienda a Mert, il fidanzato di Zehra.

Halit ha attaccato Yildiz e, durante la colluttazione generale, è caduto dalle scale, morendo sul colpo. Tuttavia, agli occhi di un testimone esterno, quella mischia furiosa potrebbe non sembrare un incidente: il fatto che fossero in tre contro un solo uomo trasformerà la fatalità in un potenziale atto d'accusa per omicidio volontario, mettendo le tre donne a rischio di una denuncia alla polizia.

Qualcuno minaccia Yildiz, Ender e Sahika

Dopo la morte di Halit, le tre donne hanno scelto di non far emergere tutta la verità su quanto accaduto.

Il messaggio anonimo dimostra però che qualcuno conosce ogni dettaglio: non solo la caduta, ma anche le circostanze che hanno portato alla tragedia. Questo metterà Yildiz, Ender e Sahika in una posizione estremamente fragile, schiave di un ricattatore che potrebbe distruggere le loro vite per sempre.