In questi giorni sul web si è parlato tantissimo dell'inaspettato ritorno di fiamma tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante, un riavvicinamento che sarebbe avvenuto all'insaputa della dama con la quale lui ha lasciato Uomini e donne poco più di una settimana fa. Su Instagram, inoltre, Simona Cannata sembra essersi accodata al pensiero di chi crede che i due dovrebbero essere cacciati per come si sono comportati nell'ultimo periodo, soprattutto la protagonista del trono Over.

Sebastiano al centro di intrighi e dubbi

Oggi, 21 aprile, ci sarà una nuova registrazione di Uomini e donne e sul web sono in molti ad aspettare con ansia le anticipazioni di quello che accadrà in studio.

Nell'ultima settimana, infatti, tra alcuni componenti del parterre Over è successo di tutto: Sebastiano è stato avvistato all'arrivo all'Isola d'Elba, poi Simona ha confidato a Lorenzo Pugnaloni di essere stata lasciata all'improvviso e infine il cavaliere è stato fotografato a Piombino con Elisabetta.

Stando alle segnalazioni di questi giorni, dunque, il protagonista del dating-show avrebbe avuto un ripensamento e sarebbe tornato tra le braccia della sua storica ex.

La mossa social che non passa inosservata

Nell'attesa di sapere cosa racconteranno Elisabetta e Sebastiano in studio (parteciperanno quasi sicuramente ala registrazione di oggi), Simona si è lasciata andare ad un gesto che i fan di Uomini e donne hanno subito intercettato.

Sotto ad un recente post Instagram della dama che sarebbe stata lasciata di punto in bianco, infatti, si possono trovare i commenti di chi ha solidarizzato con lei dopo aver letto cosa dell'accaduto.

"A me sembra chiaro che si sono messi d'accordo. Non vedo l'ora di leggere che Tina l'ha cacciata dallo studio", ha scritto un'utente che ha ricevuto l'ok e il like di Simona.

Anche se indirettamente, dunque, la donna avrebbe lasciato intendere che sarebbe d'accordo con chi pensa che Elisabetta e Sebastiano dovrebbero essere messi alla porta nel corso delle riprese del 21 aprile.

Attesa per le nuove anticipazioni di Uomini e donne

In serata inizieranno a circolare gli spoiler di quello che accadrà in studio nel pomeriggio, ma la curiosità dei fan di Uomini e donne è quasi tutta per il trattamento che riceveranno Elisabetta e Sebastiano dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni.

In tanti sono convinti che la dama e il cavaliere dovrebbero andare via, o per loro volontà o su suggerimento degli opinionisti.