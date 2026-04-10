Nelle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5, Sahika Ekinci tramerà alle spalle di Ender Celebi (Sevval Sam) e Kaya. La donna riuscirà a far credere alla cognata che il marito le sia stato infedele e per questo spingerla a chiedergli il divorzio.

Sahika fa divorziare Ender e Kaya

Tutto inizierà quando Ender e Kaya si sposeranno per fare contento il loro figlio Yigit. Col passare del tempo, i due coniugi inizieranno a provare dell'attrazione l'uno per l'altra. Ender passerà diversi momenti romantici col consorte finché Sahika ci metterà lo zampino.

La darklady suggerirà ad Ender di chiedere il divorzio a Kaya per colpa di una sospetta infedeltà. I due si recheranno in tribunale dove firmeranno le carte per la separazione davanti al giudice. Ender scoprirà dopo che Sahika è coinvolta nel suo divorzio da Kaya. La sorella di Caner proverà dei rimorsi di coscienza nei confronti dell'ex marito e per questo gli chiederà una seconda chance.

Kaya scrive una lettera d'addio a Sahika

Kaya informerà Ender di voler riflettere sulla sua proposta prima di prendere una decisione definitiva. Allo stesso tempo, l'avvocato deciderà di raggiungere Londra in compagnia del figlio Yigit. L'uomo, a questo punto, scriverà una lettera d'addio ad Ender. Quest'ultima apparirà dilaniata dal dolore e per questo entrerà in crisi.

Il malessere di Ender porterà Yigit a rimandare la cerimonia di nozze con Lila, scatenando la sua reazione furiosa. La donna non esiterà a troncare la relazione e lasciare Istanbul alla volta dell'America dove vive da tempo sua madre Zerrin e suo zio Alihan.

Yigit e Lila hanno posto fine alla loro storia d'amore

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio aprile in televisione, Kaya ed Ender sono diventati marito e moglie per evitare ulteriori colpi di testa da parte di Yigit. La novità non è piaciuta per niente a Sahika, che ha iniziato a complottare contro la coppia.

Emir, invece, ha invitato Yildiz a pranzo per poi sparire, lasciandola lì senza un motivo apparente.

La donna è stata raggiunta da Nadir. I due sono stati fotografati insieme da un complice di Sahika. Halit ha sorpreso sua moglie e il suo nemico a pranzo insieme. Ender ha cercato di far ricadere ogni colpa su Sahika ma lei è riuscita nuovamente a farla franca. La darklady è stata molto chiara con la cognata, invitandola a eseguire i suoi ordini se non voleva ripercussioni su suo figlio.

Yigit e Lila, invece, hanno deciso di porre fine alla loro storia d'amore nonostante abbiano dimostrato di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra.