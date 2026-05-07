Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 18 al 22 maggio in prima visione su Rai 1 rivelano che Irene partirà con Johnny per il giro per il mondo. Le condizioni di salute di Rosa Camilli, invece, peggioreranno dopo essere tornata dal Vietnam.

Irene parte con Johnny

Mirella confesserà a Mimmo di non essere sicura di volere Luigi nella sua vita. La Venere temerà che il giovane non sia pronto a costruire una famiglia insieme al bambino. Mimmo, a questo punto, cercherà di proteggere Mirella dalle intenzioni di Luigi. L'ex carabiniere si metterà ad indagare sul passato del ragazzo.

Allo stesso tempo, Mirella apparirà sempre meno convinta di rifarsi una vita con Luigi.

Intanto, Johnny cercherà d'aiutare Irene, essendo all'oscuro che sia sotto ricatto di zia Sandra. Al tempo stesso, il pubblico scoprirà che Cesare è stato ricattato da Renato, che gli ha chiesto alcune sue proprietà se non salderà i debiti di gioco. L'uomo accetterà di sedersi al tavolo verde per smascherare Mancino. Cesare e Rebecca ringrazieranno chi l'ha aiutati a uscire dai guai. Allo stesso tempo, Irene e Johnny decideranno di partire per il loro viaggio in giro per il mondo.

Enrico opera la Camilli

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso rivelano che Rosa e Marcello riusciranno a ritrovarsi dopo la grave ferita riportata da lei in Vietnam.

L'uomo si recherà a villa Guarnieri per ringraziare Adelaide per averlo aiutato a rimpatriare la scrittrice. Intanto le condizioni di salute di Rosa peggioreranno ed Enrico deciderà di sottoporla ad un intervento chirurgico alla gamba. La giovane saluterà Marcello prima di entrare in sala operatoria con una promessa d'amore. Le condizioni di salute di Rosa miglioreranno, tanto che Adelaide si recherà in ospedale per farle una visita.

Delia, invece, proporrà d'indossare la nuova divisa delle veneri in occasione del Giro D'Italia. Infine Odile compierà un gesto nei confronti di Matteo, che lascerà presagire un nuovo inizio per i due.

Rosa è partita per il Vietnam

Nel frattempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda ad inizio maggio su Rai 1, Umberto ha avuto paura che le scelte della figlia mettessero in difficoltà la Galleria Milano Moda e per questo ha chiesto aiuto a Matteo.

Portelli ha affrontato Odile, la quale si è infuriata. La donna ha rivendicato il suo diritto di scegliere da sola.

Irene, intanto, ha deciso di seguire il suo cuore, lasciando Cesare prima del loro matrimonio. Il fratello di Rebecca ha intrapreso una strada pericolosa facendo preoccupare tutti. Infine Rosa ha lasciato Milano e Marcello per partire per il Vietnam come reporter di guerra.