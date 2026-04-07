La conduttrice Francesca Fagnani è pronta a riaccendere i riflettori sul suo acclamato talk show, 'Belve', inaugurando una nuova stagione ricca di attese. Il programma, noto per il suo stile incisivo e le interviste senza compromessi, debutta con una puntata inaugurale che promette scintille, grazie a un parterre di ospiti di grande richiamo. Questa settima edizione si preannuncia interessante per la caratura dei personaggi e per l'introduzione di elementi innovativi.

Il primo appuntamento vedrà protagonisti nomi di grande risonanza nel panorama dello spettacolo: la poliedrica Amanda Lear, l'intensa attrice Micaela Ramazzotti e l'icona di bellezza Zeudi Di Palma.

Queste personalità si misureranno con lo stile inconfondibile di Fagnani, affrontando le sue domande dirette e senza filtri, marchio di fabbrica del programma, pronte a svelare aspetti inediti della loro vita e carriera.

Il Ritorno di 'Belve' su Rai 2: Dettagli e Protagonisti della Prima Serata

Il ritorno di 'Belve' è fissato per il martedì sera su Rai 2. La prima puntata di questa nuova edizione andrà in onda il 7 aprile, inaugurando un ciclo di serate dedicate all'approfondimento di personaggi pubblici. Gli spettatori vedranno in studio le tre ospiti d'eccezione – Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma – pronte a offrire un racconto schietto e un confronto intenso, svelando aspetti inediti della loro esistenza.

La scelta di queste figure sottolinea l'intento del programma di esplorare personalità complesse e affascinanti.

Le Novità del Format: Spazio ai Provini e Disponibilità Streaming

La nuova stagione di 'Belve' introduce una novità significativa: uno spazio dedicato ai provini di persone comuni. Questo segmento offrirà una prospettiva complementare, permettendo a volti meno noti di confrontarsi con il format ed esprimere le proprie 'belve' interiori. Questi aspiranti protagonisti si alterneranno agli ospiti famosi, creando un dinamismo inedito e ampliando il raggio d'azione del talk show, con l'obiettivo di dare voce a un più ampio spaccato della società. Inoltre, l'intera stagione sarà fruibile on demand su RaiPlay e Disney+, garantendo massima accessibilità al pubblico per recuperare le puntate in qualsiasi momento.