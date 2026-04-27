La puntata del 24 aprile 2026 del Grande Fratello Vip non si è chiusa con la fine della diretta. Anzi, proprio nelle ore notturne, dopo che le telecamere avevano smesso di trasmettere in diretta, si è consumato uno degli episodi più accesi di questa edizione. Protagonista assoluta Paola Caruso, la showgirl romana che era rientrata in casa pochi giorni prima dopo essere stata creduta eliminata dal pubblico.

Il ritorno a sorpresa di Paola Caruso, che era stata nascosta dalla produzione nel monolocale della Casa, aveva già creato forti tensioni tra i concorrenti.

La conduttrice era tornata con l'intenzione di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno, come aveva promesso agli altri gieffini durante la sua apparizione in salone. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe accaduto nel cuore della notte.

La lite notturna per i letti con Francesca Manzini e Antonella Elia

Lo scontro nasce da una questione apparentemente banale: l'assegnazione dei letti. Francesca Manzini, la conduttrice romana, fa notare a Paola che il letto che stava occupando era il suo. La situazione degenera rapidamente quando Antonella Elia accusa la Caruso di aver spostato i propri vestiti dal giaciglio. Paola, sentendosi accusata ingiustamente, perde completamente il controllo.

Quello che segue è un monologo furioso di diversi minuti, registrato dai microfoni della Casa e poi diffuso sui social network. Paola Caruso si scaglia contro Francesca Manzini con parole durissime, definendola incapace di ragionare e usando termini offensivi. La showgirl non si ferma alla sola Manzini: attacca frontalmente anche Antonella Elia, accusandola di aver orchestrato un piano di vendetta nei suoi confronti, e Raul Dumitras, il creator napoletano, colpevole secondo lei di aver riferito ad Antonella le parole di Paola. Il tutto condito da parolacce e insulti rabbiosi.

La reazione del web e le richieste di squalifica

Le frasi pronunciate da Paola Caruso hanno immediatamente fatto il giro del web.

Su X, Instagram e TikTok i video dello sfogo sono diventati virali in poche ore. Il pubblico si è diviso in due fazioni: da una parte chi condanna senza mezzi termini le parole della showgirl, considerandole inaccettabili e discriminatorie, arrivando a chiedere la sua squalifica immediata dal programma. Dall'altra chi ritiene che si tratti di uno sfogo isolato, consumato in un momento di forte tensione psicologica, e che quindi non meriti provvedimenti eccessivi.

Il termine "mongoloide" utilizzato da Paola Caruso nei confronti di Francesca Manzini in maniera discriminatoria e abilista, ha scatenato le reazioni più forti. Diverse associazioni e utenti sui social hanno sottolineato la gravità di certe espressioni, indipendentemente dal contesto di un reality show.

La regia ha addirittura tagliato parte delle immagini durante la trasmissione, segno che anche la produzione ha riconosciuto l'inappropriatezza di quanto accaduto.

La situazione viene ulteriormente complicata dal fatto che la stagione del Grande Fratello Vip è ormai in fase avanzata, con la finale sempre più vicina. Ogni episodio di questo tipo rischia di condizionare il giudizio del pubblico e della giuria, oltre a mettere a rischio il percorso dei concorrenti coinvolti. Antonella Elia, in particolare, ha un passato di tensioni con Paola Caruso: nei giorni precedenti le due si erano già scontrate in cucina per un pacco di bresaola, e Paola si era sfogata in confessionale affermando che quella non era più una situazione di gioco, ma di cattiveria gratuita.

La situazione in attesa dei provvedimenti della produzione

La produzione del Grande Fratello Vip si trova ora di fronte a una decisione delicata. Da un lato deve tutelare l'integrità del programma e il rispetto tra i concorrenti, dall'altro non vuole penalizzare eccessivamente una partecipante che porta ascolti e crea contenuti virali. Le opzioni sul tavolo sembrano essere diverse: un richiamo formale, una squalifica temporanea o, nel caso peggiore, l'eliminazione definitiva di Caruso. La decisione finale sarà probabilmente annunciata nelle prossime ore, durante la prossima puntata in diretta.

Intanto, la Casa del Grande Fratello Vip resta in fibrillazione. Gli equilibri tra i concorrenti sono sempre più fragili, con alleanze che si sfaldano e nuove tensioni pronte a esplodere.

La finale si avvicina e ogni gesto, ogni parola pesa sempre di più nel giudizio del pubblico a casa. Paola Caruso, che aveva promesso di passare l'inferno ai suoi compagni, sembra aver mantenuto la parola, ma il prezzo da pagare potrebbe rivelarsi altissimo.