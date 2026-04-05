Chi ha denunciato Don Samuel alla curia? Nelle prossime puntate de La Promessa emergerà la risposta e sarà sorprendente: è stato lo stesso parroco.

Le anticipazioni rivelano che la colpa di tutto ricadrà su Petra, ma Samuel rivelerà a Maria che la governante non c'entra nulla con la sua scomunica. Il parroco si sentirà in colpa perché Petra sarà licenziata senza avergli commesso nessun torto.

Il triste addio di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Don Samuel rischierà la scomunica a causa del matrimonio di Catalina e Adriano.

La colpa del parroco sarà quella di aver celebrato le nozze in un luogo non consacrato e senza i dovuti permessi da parte della curia. Maria leggerà la lettera di scomunica e sarà terrorizzata all'idea di perdere Don Samuel che però la rassicurerà sul fatto che dovrà ancora affrontare un processo. La cameriera non potrà accettare che il parroco perda l'abito talare, soprattutto perché sarà convinta che dietro tutto questo ci sia Petra. Dopo aver saputo del grave rischio che Samuel corre, Maria tornerà più agguerrita di prima con la governante, sebbene lei negherà con forza di aver denunciato il parroco. Petra sarà disperata perché si ritroverà ad avere contro tutta la servitù e piangerà con Samuel assicurandogli di non aver in alcun modo provocato la scomunica.

Nessuno, tranne il parroco, crederà alle parole di Petra.

La verità di Don Samuel sconvolgerà Maria

Nelle prossime puntate de La Promessa, la situazione di Petra peggiorerà perché Samuel non potrà celebrare il battesimo dei gemelli. Maria dirà a Catalina che la responsabile della scomunica del parroco è Petra che verrà licenziata in tronco. La governante lascerà il palazzo con una grande amarezza, giurando che farà pagare a tutti il grave errore commesso nei suoi confronti. Ma se non è stata Petra, chi ha denunciato don Samuel? La risposta arriverà durante una discussione con Maria, quando messo alle strette il parroco ammetterà la verità: "Sono stato io", dirà a gran voce. Samuel spiegherà di essersi autodenunciato perché il suo amore per Maria è troppo forte per poter andare avanti con il suo percorso di fede.