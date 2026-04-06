La serata televisiva di Pasqua ha visto la miniserie "Le donne della Bibbia" su Canale 5 primeggiare in prima serata, totalizzando 2 milioni 281 mila spettatori e un 17,05% di share. Su Rai 1, il film "Filumena Marturano" di Francesco Amato ha raccolto 1 milione 972 mila telespettatori e il 13,84% di share, posizionandosi al secondo posto.

Nella stessa fascia oraria, Rai 2 con "N.C.I.S." ha registrato 709 mila spettatori (4,3% di share). Rai 3 ha trasmesso la finalissima de "Il borgo dei borghi", seguita da 1 milione 221 mila spettatori (7,7% di share).

Italia 1, con lo show di Max Angioni "Anche meno", ha ottenuto 765 mila spettatori (5,45% di share). Su Rete 4, il film "Codice d'onore" ha raggiunto 747 mila spettatori (5,33% di share).

Ascolti complessivi e focus religioso

La giornata pasquale ha evidenziato una forte attenzione per gli eventi religiosi. La Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, trasmessa da Rai 1, ha catturato 2 milioni 282 mila spettatori e un notevole 34% di share. Complessivamente, le reti Rai hanno prevalso sull'intera giornata (2 milioni 252 mila spettatori, 31,7% di share) e in prima serata (5 milioni 269 mila spettatori, 32,4% di share).

Nelle fasce preserale e access prime time, Rai 1 ha dominato con "L’Eredità weekend" (3 milioni 401 mila spettatori, 25,8% di share) e "Affari Tuoi" (4 milioni 248 mila spettatori, 25,6% di share).

Su Canale 5, "La Ruota della Fortuna" ha ottenuto 4 milioni 020 mila spettatori e il 24,15% di share.

Daytime e altri programmi in evidenza

Il daytime di Rai 1 ha confermato il successo: la seconda parte di "Unomattina in famiglia" ha totalizzato 1 milione 406 mila spettatori (25,6% di share); "Linea Verde" ha raggiunto 2 milioni 504 mila spettatori (32% di share); "Domenica In", nella prima parte, si è attestata a 1 milione 730 mila spettatori (23,7% di share). Su Rai 2, "La nuova DS" in seconda serata ha registrato 812 mila spettatori (7,8% di share). Rai 3 ha visto "Timeline di Pasqua" con 541 mila spettatori (7,4% di share) e "Kilimangiaro" con 948 mila spettatori (10,5% di share).

La competizione televisiva pasquale ha mostrato una leggera leadership di Canale 5 in prima serata con "Le donne della Bibbia", bilanciando intrattenimento e programmazione tradizionale legata agli eventi religiosi.

Il successo delle miniserie religiose

Le miniserie a tema biblico o religioso, come "Le donne della Bibbia", si confermano un elemento significativo nei palinsesti festivi italiani. Queste produzioni, legate a ricorrenze come Natale e Pasqua, attraggono un vasto pubblico rievocando narrazioni culturali e storiche. La buona performance di ascolti di "Le donne della Bibbia" ribadisce la validità di questa strategia editoriale, mantenendo il genere storico-religioso un punto fermo e attrattivo della televisione italiana.