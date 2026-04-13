Patrizia Mirigliani, la patron del concorso di bellezza Miss Italia, ha annunciato che i suoi legali stanno esaminando le prossime mosse dopo che il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato contro l’utilizzo del nome "Miss Italia" per il nuovo album della cantante Ditonellapiaga. Questa decisione giudiziaria conferma la legittimità per il progetto discografico di mantenere la sua denominazione originale, nonostante le obiezioni sollevate dagli organizzatori del celebre concorso.

La posizione di Miss Italia sul marchio registrato

Intervenuta in un programma televisivo, Mirigliani ha ribadito con forza che "Miss Italia" è un marchio registrato, riconoscendolo come un brand storico e di grande notorietà.

Ha espresso il suo profondo dispiacere per l’impiego del nome in un ambito differente da quello tradizionale del concorso, specificando che il brand non solo dà il titolo all’album, ma anche al tour musicale di Ditonellapiaga. Secondo la patron, l’esistenza di un tour denominato "Miss Italia" che non ha alcun legame con la manifestazione originale è un fatto non corretto. Ha inoltre aggiunto che, qualora fossero stati contattati in precedenza, avrebbero partecipato all’iniziativa con entusiasmo. Mirigliani ha concluso il suo intervento confermando l’intenzione di valutare la possibilità di presentare un appello, mantenendo così aperta la questione legale.

Il significato artistico di "Miss Italia" per Ditonellapiaga

L’album di Ditonellapiaga, interamente scritto e composto dall’artista, il cui vero nome è Margherita Carducci, in collaborazione con Alessandro Casagni, è un lavoro dedicato a coloro che si sentono inadeguati ma che hanno imparato a trasformare le proprie fragilità in un punto di forza. Il progetto discografico indaga il rapporto con i canoni estetici e sociali e con l’idea di essere "giusti", attraverso una voce descritta come "sbarazzina e volutamente fuori dal coro". L’artista ha commentato con soddisfazione la decisione del Tribunale, sottolineando l’importanza di tutelare la libertà di espressione artistica, specialmente quando questa non intacca la dignità altrui.

Ditonellapiaga ha chiarito che nel titolo "Miss Italia" è racchiuso tutto il suo mondo interiore, un’espressione diventata universale e parte dell’immaginario collettivo. Attraverso questo disco, racconta la sua storia personale: il rapporto con il fallimento, il senso di inadeguatezza e l’accettazione dell’imperfezione, esprimendo contentezza per il fatto che questo significato sia stato compreso.

La genesi della controversia al Festival di Sanremo

La disputa sull’uso del nome "Miss Italia" ha avuto origine durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. In quel periodo, mentre Ditonellapiaga era in gara con il brano "Che Fastidio!", l’organizzazione del concorso di bellezza aveva annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali.

La motivazione era l’accusa di "uso indebito della denominazione 'Miss Italia'", in riferimento al titolo dell’album di prossima uscita dell’artista. In una nota ufficiale, il concorso aveva definito tale condotta "gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione". La recente sentenza del Tribunale di Roma, tuttavia, ha stabilito la piena legittimità del titolo dell’album, segnando un importante punto a favore della libertà creativa e artistica.