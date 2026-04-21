La serie mystery americana "Poker Face", ideata da Rian Johnson, debutta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 21 aprile 2026. La protagonista è Charlie Cale, interpretata da Natasha Lyonne, che si distingue per un’abilità unica: riuscire a capire sempre quando qualcuno sta mentendo. La trama si sviluppa attraverso le indagini di Charlie in diversi ambienti degli Stati Uniti, con ogni episodio che presenta un nuovo caso da risolvere.

Rian Johnson, già acclamato per i film "Knives Out" e "Glass Onion", firma anche la produzione e la sceneggiatura della serie.

"Poker Face" si configura come un prodotto originale che rende omaggio al classico crime investigativo della televisione americana. Natasha Lyonne, già apprezzata per il suo ruolo in "Russian Doll", offre una nuova interpretazione che le permette di esplorare le sfumature di un personaggio tanto eccentrico quanto determinato. Il progetto si articola in dieci episodi, ciascuno con una propria trama autoconclusiva, pur mantenendo un filo conduttore che lega le indagini della protagonista.

Uno stile investigativo che omaggia la tradizione del crime seriale

"Poker Face" si distingue dai tradizionali polizieschi mettendo al centro una protagonista fuori dagli schemi, caratterizzata da umorismo e intelligenza.

Charlie, interpretata da Natasha Lyonne, viaggia attraverso gli Stati Uniti, ritrovandosi costantemente coinvolta in nuove vicende misteriose. Il formato della serie si ispira a celebri produzioni degli anni Settanta e Ottanta, come "Columbo" e "Murder, She Wrote", presentando episodi autoconclusivi in cui il pubblico conosce fin dall’inizio il colpevole. Lo spettatore segue quindi la protagonista mentre risolve il mistero grazie alla sua dote speciale e alle sue capacità deduttive.

Il coinvolgimento di Rian Johnson alla regia e alla sceneggiatura conferisce alla serie uno stile dinamico e una particolare cura nella struttura narrativa, con dialoghi serrati e un ritmo sostenuto. "Poker Face" ha rapidamente ottenuto attenzione negli Stati Uniti e ha riscosso interesse anche per il suo ricco cast di guest star che arricchisce le diverse puntate.

La serie si afferma così nel panorama delle produzioni mystery, unendo tradizione e innovazione nel racconto della detection televisiva.

Il percorso di Rian Johnson e Natasha Lyonne tra cinema e televisione

Rian Johnson si è affermato come uno dei registi e sceneggiatori più interessanti del cinema americano contemporaneo, noto soprattutto per la capacità di rinnovare il genere giallo con prodotti originali e di successo. Le sue collaborazioni con interpreti di rilievo e la versatilità nel passare dal grande schermo alla serialità televisiva hanno conferito ai suoi progetti uno stile riconoscibile. Anche Natasha Lyonne si distingue per ruoli poliedrici, passando da commedie a serie drammatiche di successo internazionale.

Il sodalizio tra Johnson e Lyonne in "Poker Face" rappresenta dunque un incontro di alto livello tra cinema e televisione, proponendo un prodotto che promette intrattenimento e profondità in egual misura per il pubblico italiano.