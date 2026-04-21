La seconda puntata de ‘I Cesaroni – Il ritorno’ ha acceso un vivace dibattito tra i telespettatori, che hanno manifestato un forte dissenso per l’orario di messa in onda. Nonostante la qualità della fiction sia stata ampiamente riconosciuta e apprezzata, un coro unanime di voci sui social media ha espresso malcontento, evidenziando come la fascia oraria scelta, fissata alle 22, penalizzi un prodotto televisivo pensato esplicitamente per le famiglie, i bambini e i ragazzi che il giorno successivo devono affrontare impegni scolastici o lavorativi.

Il calo degli ascolti e le ragioni della protesta

La serie, giunta alla sua seconda messa in onda, ha registrato un pubblico di 2.301.000 spettatori con uno share del 16,9%. Questo dato segna un vistoso calo rispetto all’esordio, che aveva conquistato 3.486.000 spettatori e un share del 22,6%. L'analisi di molti telespettatori converge nell'attribuire questa diminuzione non alla trama o al contenuto della fiction, ma esclusivamente alla sua collocazione nel palinsesto. La trasmissione, infatti, ha preso il via solo dopo la conclusione di ‘La Ruota della Fortuna’, terminata alle 21:53, protraendosi così ben oltre la mezzanotte. A ciò si sono aggiunte numerose interruzioni pubblicitarie, che hanno ulteriormente allungato la durata complessiva della serata.

Sui social network, l’hashtag #icesaroni è rapidamente diventato il catalizzatore della protesta, con innumerevoli commenti che hanno etichettato l’orario di inizio come una vera e propria «mancanza di rispetto per i telespettatori».

L'apprezzamento per la trama e l'omaggio a Cesare

Paradossalmente, a dispetto delle accese critiche rivolte alla strategia di programmazione, la seconda puntata de ‘I Cesaroni – Il ritorno’ ha ricevuto un’accoglienza molto positiva per i suoi contenuti. Il pubblico ha elogiato in particolare il toccante tributo reso al personaggio di Cesare, interpretato dall'attore Antonello Fassari, scomparso lo scorso anno. Numerosi fan hanno sottolineato con commozione come la scelta di concludere ogni episodio con un messaggio dedicato a Cesare sia un gesto di grande significato, capace di trascendere la semplice narrazione televisiva e di toccare corde emotive profonde.

Il messaggio proveniente dal pubblico è quindi duplice e chiaro: l’affetto e la fedeltà per la serie rimangono immutati, ma la programmazione tardiva rischia concretamente di ostacolarne il successo e di allontanare una parte significativa del suo pubblico più fedele. Resta ora da vedere se la rete televisiva deciderà di intervenire e modificare la programmazione per venire incontro alle legittime richieste degli spettatori, che continuano a dimostrare un forte legame con la serie ma auspicano una maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie.