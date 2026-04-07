Il noto rapper Offset, membro del celebre gruppo Migos, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco a Hollywood, in Florida. L’episodio si è verificato nella serata di lunedì, nei pressi del Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Il portavoce dell’artista ha confermato che Offset è attualmente ricoverato in ospedale, dove le sue condizioni sono stabili e viene monitorato attentamente. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul luogo della sparatoria, fermando due persone. Le indagini sull’accaduto sono tuttora in corso.

Dettagli sull'incidente e le indagini

La sparatoria è avvenuta in un’area esterna del Seminole Hard Rock. Le autorità hanno dichiarato che la persona ferita non è in pericolo di vita. Il sito è stato messo in sicurezza e non sussistono ulteriori rischi per il pubblico. Le operazioni nella zona sono proseguite regolarmente dopo l’intervento della polizia. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità degli arrestati o sulle motivazioni che hanno portato all’episodio.

La carriera musicale e la vita di Offset

Offset, il cui nome all’anagrafe è Kiari Kendrell Cephus, è emerso come uno dei volti più riconoscibili della scena hip hop internazionale grazie al successo ottenuto con i Migos.

Il gruppo, formato insieme a Quavo e Takeoff, ha raggiunto la fama mondiale con brani iconici come ‘Bad and Boujee’ e ‘Versace’, guadagnando anche nomination ai Grammy Awards. Negli ultimi anni, Offset ha intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando album apprezzati come ‘Father of 4’ e ‘Set It Off’. La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori, in particolare per il matrimonio con Cardi B, dalla quale ha avuto tre figli. Un evento tragico che ha segnato profondamente Offset è stata la morte del cugino e collega Takeoff, ucciso in una sparatoria a Houston nel 2022. Nato nel 1991, Offset ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni 2010. Con i Migos, ha contribuito in modo significativo a definire il sound della trap moderna, influenzando un’intera generazione di artisti.

Dopo il successo straordinario con il gruppo, ha consolidato la sua posizione anche come artista solista, collaborando con numerosi musicisti di rilievo nel panorama internazionale. La sua storia personale e professionale continua a suscitare grande interesse nel mondo della musica.