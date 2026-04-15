Cosa sta succedendo a Emiliano? I fan di Amici se lo stanno chiedendo da quando è andata in onda la crisi che il ballerino ha avuto dopo la quarta puntata del serale, uno sfogo inaspettato visti i complimenti che ha ricevuto dai giudici sin dall'inizio del programma. Sui social, inoltre, c'è chi pensa che gli autori starebbero preparando il pubblico a un colpo di scena: l'eliminazione dell'allievo in uno dei prossimi appuntamenti del sabato sera.

Le lacrime di Emiliano ad Amici

Nell'ultimo mese Emiliano è stato super apprezzato sia dal pubblico che dalla giuria di Amici, ma questo sembra non bastare per dargli sicurezza.

Nel daytime che è andato in onda il 14 aprile, infatti, il ragazzo ha avuto una crisi che ha sorpreso tutti, uno sfogo tra le lacrime su quanto non si sentirebbe all'altezza delle situazioni nonostante la sua bravura.

I compagni hanno provato a consolare il ballerino con parole d'affetto, ma tra i telespettatori c'è chi ha trovato insolito quello che è successo dopo la quarta puntata del serale.

Le teorie degli spettatori del talent

Manca poco alla registrazione della quinta puntata del serale di Amici e sul web si sta circolando un'ipotesi piuttosto spiazzante su cosa potrebbe nascondersi dietro alla recente crisi di Emiliano.

"Inizia la crisi, vuol dire che si stanno preparando a botolarlo?", si è domandata una fan dopo aver visto il daytime di martedì scorso.

"Per me questa cosa era palese anche senza crisi", ha risposto un'utente di X che sposa la teoria secondo la quale il ballerino potrebbe essere uno dei prossimi eliminati.

"Ha 17 anni e dovrebbe stare a scuola, non in un programma che sta giocando sulla sua pelle", ha aggiunto un'altra spettatrice.

Le anticipazioni del quinto serale

Il nome dell'eliminato di questa settimana si saprà sabato 18 aprile, ma già giovedì prossimo trapeleranno i nomi degli allievi che rischieranno (anche nella quinta puntata dovrebbe essere un ballottaggio a tre).

In questi giorni è stato svelato il contenuto di un guanto di sfida che potrebbe essere schierato dai professori: una prova sulla versatilità vocale con Elena da una parte e Angie dall'altra.

Un'anticipazione già ufficiale, è quella sugli ospiti che parteciperanno a Password: si tratta di Vanessa Incontrada e Luca Laurenti.