L'attesa per la sesta tappa di Pechino Express è quasi terminata: domani, giovedì 16 aprile, il celebre adventure game farà il suo ingresso trionfale in Cina. Questo nuovo capitolo del viaggio segna un momento cruciale per i concorrenti, che si troveranno ad affrontare un percorso inedito, ricco di nuove sfide e immerso in paesaggi suggestivi e mozzafiato. A guidare i partecipanti attraverso questa avventura epica sarà ancora una volta l'inconfondibile Costantino della Gherardesca, affiancato per l'occasione da una presenza speciale: Giulia Salemi, che ricoprirà il ruolo di inviata speciale per questa affascinante tappa asiatica.

La sua partecipazione promette di aggiungere un tocco distintivo alle dinamiche di gara, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente per il pubblico.

L'avventura si sposta nel cuore dell'Asia

Con l'approdo in Cina, il percorso di Pechino Express si arricchisce di un capitolo fondamentale, introducendo i concorrenti a una cultura millenaria e a scenari completamente diversi da quelli affrontati finora. Questa nuova tappa non è solo un cambio di location, ma un vero e proprio ampliamento del viaggio, che aggiunge profondità e complessità all'intera edizione. La scelta di introdurre Giulia Salemi come inviata speciale sottolinea la volontà del programma di offrire costantemente elementi di novità e di mantenere alta l'attenzione degli spettatori.

La sua presenza si configura come uno degli aspetti più interessanti di questa fase della competizione, che continua a distinguersi per la capacità di sorprendere il pubblico non solo con le sue ambientazioni spettacolari, ma anche con le imprevedibili e avvincenti dinamiche di gara che caratterizzano ogni puntata.

Dove e quando seguire la sesta tappa

Per non perdere neanche un istante di questa entusiasmante avventura, l'appuntamento con la sesta tappa di Pechino Express è fissato per domani, giovedì 16 aprile, in esclusiva su Sky. La trasmissione prenderà il via alle ore 21.15, offrendo agli spettatori l'opportunità di immergersi nelle nuove sfide che attendono i concorrenti sul suolo cinese.

Per chi preferisse la visione in streaming, l'intera puntata sarà disponibile su Now, garantendo flessibilità e accesso da qualsiasi dispositivo. Inoltre, per coloro che desiderano rivedere i momenti salienti o recuperare la puntata in un secondo momento, sarà possibile usufruire della disponibilità on demand e della visione tramite Sky Go. Questo ampio ventaglio di opzioni assicura che nessun appassionato del programma debba rinunciare a seguire le avventure dei partecipanti e a scoprire come si evolveranno le nuove sfide in questa cruciale fase del viaggio in Cina.