L'inviato de Le Iene, Stefano Corti, ha condiviso pubblicamente il suo stato d'animo in seguito alla separazione da Bianca Atzei. Il conduttore ha descritto il periodo successivo alla rottura come particolarmente complesso, sottolineando che il dolore per la fine della relazione è ancora vivo. Le sue dichiarazioni giungono a pochi mesi dall'annuncio della cantante, che aveva rivelato la decisione di intraprendere strade diverse già lo scorso settembre.

Un dolore che non si attenua e la famiglia allargata

Nel corso delle sue recenti affermazioni, Stefano Corti ha evidenziato la persistenza del dolore, ammettendo che non si è ancora attenuato.

Ha descritto un percorso di guarigione non lineare, fatto di alti e bassi, e ha sottolineato come il dispiacere sia immenso quando ci sono bambini coinvolti. Il riferimento è al figlio Noa Alexander, nato nel 2023 dalla relazione con Bianca Atzei. Nonostante la sofferenza, Corti ha espresso la volontà di costruire una "famiglia allargata", un modello che ritiene possa essere comunque bello e funzionale per il benessere del bambino.

Anche Bianca Atzei, in una precedente intervista, aveva parlato della fine della loro storia, definendola "bellissima e meravigliosa". La cantante, 38 anni, aveva spiegato che quando un amore non è più così bello, è giusto parlarsi e prendere strade diverse, pur mantenendo il bene reciproco.

Ha assicurato che non c'è stata una motivazione precisa dietro la separazione, avvenuta a settembre, ma piuttosto una progressiva perdita di equilibrio e un disaccordo che li ha portati a non ritrovarsi più.

Le ragioni della rottura e il rispetto reciproco

Approfondendo le cause della fine della relazione, Stefano Corti, 40 anni, ha provato a spiegare che "il tempo ha fatto venir fuori il carattere vero", e che la coppia non è stata in grado di adattarsi ai rispettivi caratteri. Ha ammesso di non aver "lavorato abbastanza" sulla relazione, definendo la felicità di coppia un "lavoro costante". Il suo più grande dispiacere rimane per il figlio Noa, per l'idea di famiglia che aveva e per la consapevolezza che il bambino oggi comprende la situazione, rendendola non facile.

Dal canto suo, Bianca Atzei aveva ribadito di aver fatto "di tutto per riparare qualcosa di bello e importante" che c'era tra loro. Ha evidenziato come la nascita di Noa Alexander sia "la cosa più bella della nostra vita che ci terrà uniti e legati per sempre". Entrambi hanno confermato di essere in buoni rapporti, con la cantante che ha sottolineato il grande affetto e rispetto reciproco, affermando che il figlio "deve avere una mamma sorridente, felice".

I giorni difficili e la protezione del figlio

Un aspetto delicato emerso dalle dichiarazioni di Bianca Atzei riguarda le minacce ricevute da Stefano Corti a causa del suo lavoro a Le Iene, minacce che erano state rivolte anche alla sua famiglia.

La cantante ha descritto quei momenti come "giorni pesanti". Per garantire la massima protezione al figlio Noa, la coppia aveva preso la decisione di lasciarlo dai nonni in Sardegna, portando il bambino a iniziare la scuola più tardi del previsto. Questo episodio evidenzia la complessità del periodo affrontato e la priorità data al benessere del figlio in circostanze difficili.