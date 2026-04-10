La fiction ‘Uno Sbirro in Appennino’, andata in onda su Rai1, ha dominato la prima serata televisiva, aggiudicandosi la sfida degli ascolti. Il programma ha catturato l'attenzione di 4.008.000 spettatori, conquistando un'impressionante quota di share pari al 23,7%. Questo eccellente risultato ha permesso alla produzione Rai di imporsi come il contenuto più visto tra le principali reti, superando nettamente la concorrenza e confermando il suo appeal sul pubblico.

I risultati delle altre emittenti in prima serata

La medaglia d'argento della serata è andata a Canale 5 con il programma ‘Stanno Tutti Invitati’, che ha saputo coinvolgere 2.206.000 spettatori, raggiungendo un share del 17,1%.

Il terzo posto sul podio è stato conquistato da La7 con ‘Piazzapulita’, che ha interessato 981.000 spettatori, totalizzando il 7% di share.

Fuori dal podio, ma con dati significativi, troviamo Rai2 che con ‘Ore 14 Sera’ ha intrattenuto 847.000 spettatori, pari al 6,2% di share. Subito dopo, Rai3 ha registrato per ‘Splendida Cornice’ un'audience di 832.000 spettatori e un share del 5,2%. Italia1 ha proposto il film ‘Sleepless – Il giustiziere’, che ha attirato 807.000 spettatori con un share del 4,2%. Rete4, con il suo appuntamento ‘Dritto e Rovescio’, ha raccolto 761.000 spettatori e un share del 5,9%.

Tra le altre emittenti, Tv8 ha trasmesso l'incontro di Europa League tra Porto e Nottingham Forest, seguito da 622.000 spettatori (3,1% di share).

Infine, Nove ha presentato ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’, che ha totalizzato 284.000 spettatori e un share dell'1,6%.

L'equilibrio nell'access prime time: Rai1 e Canale 5 in testa a testa

Un'intensa competizione ha caratterizzato anche il segmento dell'access prime time, dove si è assistito a un vero e proprio testa a testa tra Rai1 e Canale 5. Il game show ‘La Ruota della Fortuna’, in onda su Canale 5, ha conquistato un vasto pubblico di 5.088.000 spettatori, ottenendo un share del 23,8%. Rai1, con il suo popolare programma ‘Affari Tuoi’, ha quasi eguagliato questo risultato, raggiungendo 5.068.000 spettatori e un share del 23,7%. Questi numeri sottolineano la costante e agguerrita rivalità tra le due ammiraglie televisive, non solo nella prima serata ma anche nella cruciale fascia preserale.

In sintesi, i dati di ascolto della serata confermano la notevole capacità delle fiction italiane di attrarre un vasto pubblico, come dimostrato dal successo di ‘Uno Sbirro in Appennino’. Allo stesso tempo, emerge chiaramente la persistente e accesa rivalità tra le principali reti televisive nazionali, che si contendono l'attenzione degli spettatori sia nella prestigiosa prima serata che nella strategica fascia dell'access prime time.