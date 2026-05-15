Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Lorenzo farà ritorno alla tenuta dopo aver passato alcuni giorni in carcere. L'arrivo del capitano de La Mata preoccuperà Angela e Curro, i quali appariranno intenzionati a scappare dalla tenuta temendo alcune ripercussioni su di loro.

Lorenzo fa ritorno alla tenuta dopo l'arresto

Curro farà in modo che il colonnello Cifuentes arrivi alla tenuta per indagare sul traffico illegale di armi di Lorenzo. Il giovane sarà certo che il capitano de La Mata sia coinvolto nella morte della sorella Jana e per questo vorrà vederci chiaro.

Cifuentes procederà all'arresto di Lorenzo dopo averlo inchiodato di fronte alle sue responsabilità. Curro dirà all'ex padrino che l'arresto fa parte della vendetta per la morte di sua sorella al momento di congedarsi dalla tenuta. Ma Lorenzo farà cadere le sue accuse in meno di una settimana per via delle sue conoscenze nell'esercito. L'uomo farà ritorno alla tenuta come se niente fosse accaduto.

Angela e Curro vogliono scappare da La Promessa

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Curro e Angela appariranno agitati per il ritorno di Lorenzo, temendo possibili conseguenze. Il capitano de La Mata dirà a Leocadia che è stata sua figlia ad aiutare l'ex baronetto consegnando a Cifuentes alcune carte compromettenti.

Fatto sta che Lorenzo concentrerà la sua ira soltanto sull'ex figliastro, chiedendogli perché lo considera l'assassino di Jana, dato che per il crimine è stata arrestata Cruz.

Curro affermerà di volerlo far impazzire come ha fatto con sua madre Eugenia fino a portarlo alla morte. L'ex baronetto e Angela penseranno di scappare da La Promessa per mettersi al sicuro. Intanto il capitano chiederà a Curro in che rapporti è con la figlia di Leocadia dopo averli visti molto vicini. Il giovane preferirà non dare delucidazioni in merito facendo arrabbiare sempre di più il capitano.

Alonso ha chiesto a Romulo ed Emilia di lasciare la tenuta da marito e moglie

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio maggio in televisione, Romulo ha lasciato la tenuta.

Il maggiordomo ha deciso di passare gli ultimi giorni in riva al mare ed a godersi la pensione con Emilia. Alonso ha preteso che Romulo e l'infermiera lasciassero la tenuta da marito e moglie. Il marchese ha inoltre assicurato di pagare di tasca sua le spese per il ricevimento di nozze in segno di riconoscenza per tutto il servizio prestato nel corso degli anni. Petra e Leocadia hanno imposto alla servitù di non partecipare alla cerimonia in chiesa e per questo è stata trovata una soluzione alternativa.