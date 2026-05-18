L'altra sera è calato il sipario sulla 25esima edizione di Amici, ma i fan sanno già che a settembre ce ne sarà una nuova. A fronte degli ascolti non entusiasmanti del serale di quest'anno, c'è chi si è esposto per proporre qualche idea per la stagione che debutterà a settembre: dalla divisione dei ragazzi in squadre già dal daytime al ritorno della diretta, passando per la sostituzione dei professori con una commissione di esperti di canto e bello.

Le proposte per il cambiamento di Amici

La 25esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Lorenzo su Alessio, un successo piuttosto inaspettato e che sta facendo discutere anche a ore di distanza dalla fine della puntata.

Da settimane, però, si sa che a settembre si formerà una nuova classe e tra i fan c'è chi si è esposto per proporre qualche cambiamento nel meccanismo di un programma che sembra uguale a sé stesso da troppi anni.

"Per il prossimo anno: basta prof e ritorno della commissione, due squadre già dal daytime, serale in diretta, il ritorno dei coach e votazioni miste tra giuria e televoto", si legge sui social in queste ore.

Queen per il prossimo anno:

-BASTA PROF ritorno alla COMMISSIONE

-DUE SQUADRE in daytime

-SERALE in DIRETTA

-DUE SQUADRE al SERALE

-Il ritorno dei COACH

-Votazioni miste giuria/televoto#amici25 pic.twitter.com/5u5IzeEltE — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) May 17, 2026

I commenti sui social

Che Amici avrebbe bisogno di un rinnovamento lo si legge da mesi sui social, soprattutto da quando è iniziata la fase serale.

"Le puntate in diretta costano troppo", "Il serale in diretta sarebbe un'altra cosa", "Servono modifiche sostanziali, il pubblico è stufo di vedere sempre le stesse cose", "Per me dovrebbero rinnovare anche il pomeridiano, basta con questi giudici", "Avrebbero bisogno di persone competenti", "La diretta è costosa e impegnativa, non torneranno mai alle origini", "Io mi sono stancata, credo che non lo guarderò più", "Quest'edizione è stata super moscia", "In questo programma non c'è più niente di vero", si legge su X.

Gli ascolti della finale

La puntata di Amici che è andata in onda il 17 maggio è stata seguita da 3,4 milioni di spettatori, per uno share che ha sfiorato il 25,9%.

Gli ascolti della finale di quest'anno sono in linea con quelli del 2025, quando ad assistere al trionfo di Daniele erano stati 3,7 milioni di telespettatori (26,9%).

Durante l'estate ci saranno i casting per la nuova edizione, che presumibilmente debutterà a fine settembre su Canale 5.