La Promessa torna in onda su Rete 4 alle 19:45 con nuovi episodi da lunedì 25 a domenica 31 maggio, pronti a regalare una settimana intensa tra rivalità, decisioni difficili e segreti che continuano a emergere. Le anticipazioni della soap rivelano che l’arrivo di un nuovo maggiordomo sconvolge gli equilibri della tenuta, mentre tensioni interne e conflitti familiari rendono il clima sempre più incandescente. Nel frattempo, tra scomparse misteriose, contrasti sulla gestione delle terre e passioni che esplodono all’improvviso, nulla sembra restare al proprio posto.

L’arrivo di Cristobal e le tensioni alla tenuta

L’ingresso di Cristobal come nuovo maggiordomo al posto di Romulo segna un cambiamento drastico nella vita de La Promessa, creando subito attriti sia tra i membri della famiglia che tra la servitù. In particolare, Ricardo fatica ad accettare la perdita del suo ruolo e vive con sofferenza questa nuova realtà. Le decisioni di Cristobal non aiutano a placare gli animi: inizialmente rifiuta di riassumere Santos, alimentando il malcontento generale, mentre Leocadia critica apertamente l’ingresso di Enora. Solo grazie all’intervento di Ricardo e Pia si arriva a un compromesso, ma le tensioni restano alte e pronte a esplodere in qualsiasi momento. Parallelamente, la misteriosa scomparsa di Esmeralda getta un’ombra inquietante sulla tenuta, aumentando le preoccupazioni di tutti.

Scontri familiari e passioni improvvise

Sul fronte familiare, Catalina e Martina continuano a scontrarsi duramente sulla gestione delle terre, con visioni opposte che rendono impossibile ogni accordo. Martina arriva persino a confrontarsi con il barone de Valladares, senza ottenere risultati concreti, mentre la situazione si complica ulteriormente quando propone di dividere i possedimenti. Anche Angela vive un momento di grande ribellione: si oppone alla decisione della madre e di Lorenzo di mandarla via, promettendo però di proseguire gli studi. Intanto, tra tensioni e incertezze, nasce una passione travolgente proprio tra Angela e Curro, che si lasciano andare completamente ai sentimenti. Nel frattempo, nuovi dettagli sulla scomparsa di Mercedes emergono attraverso il racconto di Federico a Lope, aggiungendo un ulteriore tassello a un quadro già carico di misteri.