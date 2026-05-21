Barbara Bouchet sarà il giudice speciale della prossima puntata di Alessandro Borghese Celebrity Chef, il format prodotto da Banijay Italia e in onda in prima visione assoluta su TV8 domani, venerdì 22 maggio, alle 20.30.

Icona del cinema e della televisione italiana, Barbara Bouchet affiancherà in giuria il padrone di casa Alessandro Borghese, Maddalena Fossati, direttrice de “La Cucina Italiana”, e lo chef stellato Roberto Di Pinto, alla guida del ristorante Sine by Di Pinto di Milano.

Per Barbara Bouchet si tratta anche di un ritorno speciale in famiglia: l’attrice, infatti, è la madre di chef Borghese.

La sua partecipazione al programma proseguirà anche nelle puntate del 5 giugno, con Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, del 12 giugno, con Gian Marco Tognazzi e Germano Lanzoni, e del 15 giugno, che vedrà sfidarsi Laura Freddi e Pamela Petrarolo.

Gli ospiti e le novità

In questa stagione, i concorrenti possono contare su due supporti strategici durante la preparazione dei piatti. Il primo è “Chiama casa”, che consente di ricevere a distanza consigli utili da chi conosce bene la ricetta. Il secondo è “SOS Borghese”, grazie al quale lo chef Alessandro Borghese interviene direttamente in cucina per aiutare la celebrity impegnata ai fornelli.

Tra le sfide previste figurano anche diverse coppie di personaggi noti, tra cui Jerry e Johnny Calà; Ciro Priello e Fabio Balsamo; Ciccio Graziani e Pierluigi Pardo; Giulia Vecchio e Toni Bonji; Guido Meda e Davide Camicioli; Stefano Corti e Ignazio Moser; Simona Izzo e Francesco Venditti; Virna Toppi e Giuseppe Giofrè; fino a Valerio Staffelli e Rebecca Staffelli.