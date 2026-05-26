La showgirl Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano, a seguito di un episodio verificatosi nella mattinata di lunedì 25 maggio nel suo appartamento situato in zona Brera. L'evento ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, dopo che la Rodriguez avrebbe accusato un malore. L'allarme è scattato per la segnalazione di un vicino, allarmato dalle grida provenienti dall'abitazione della celebre argentina. Tra le urla percepite, anche da altri condomini, vi era una chiara richiesta d'aiuto, spingendo il residente a contattare il 112.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto al Policlinico

Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenute due volanti della polizia, squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza. L'arrivo dei mezzi di soccorso ha causato un blocco temporaneo del traffico nell'area. Nonostante le ripetute sollecitazioni, Belen Rodriguez ha aperto la porta della sua abitazione solamente dopo oltre tre ore dall'allarme, presentandosi in un evidente stato di agitazione. Dopo le prime assistenze sul posto, la showgirl è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Milano, in codice giallo, per gli accertamenti clinici necessari.

Il contesto personale e i precedenti

L'episodio si inserisce in un contesto personale già noto.

Negli ultimi mesi, Belen Rodriguez aveva infatti condiviso apertamente le sue difficoltà, parlando pubblicamente di attacchi di panico e depressione. La showgirl aveva sempre dichiarato di non aver mai voluto nascondere queste sue fragilità personali. Al momento, non vi sono conferme indipendenti riguardo a eventuali altri eventi correlati, come i presunti incidenti stradali avvenuti nei giorni precedenti e sui quali sarebbero in corso ulteriori accertamenti.

Profilo di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. Nata in Argentina, è una celebre showgirl, modella e conduttrice televisiva. La sua notorietà in Italia è legata alla partecipazione a numerosi programmi e alla sua intensa attività nel mondo dello spettacolo.

Nel corso della sua carriera, ha spesso scelto di condividere con il pubblico non solo i successi professionali, ma anche aspetti della sua vita privata, inclusi i momenti di maggiore difficoltà personale, dimostrando notevole trasparenza.