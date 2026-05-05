L'attrice Cameron Diaz e il musicista Benji Madden hanno annunciato la nascita del loro terzo figlio, Nautas Madden. La lieta notizia è stata condivisa dal musicista sui suoi canali social, dove ha espresso la profonda felicità e gratitudine della coppia per l'arrivo del nuovo membro della famiglia. Nel messaggio, Madden ha dichiarato la loro "felicità, gratitudine ed emozione". L'attrice ha confermato la notizia rispondendo al post del marito con delle emoji a cuore, confermando la sua gioia.

Il significato del nome Nautas

Il nome scelto per il neonato, Nautas, porta con sé un significato simbolico.

Benji Madden ha spiegato che deriva dalla parola latina "nauta", che si traduce in "marinaio, navigante, viaggiatore". Ha inoltre sottolineato che tra i significati attribuiti al nome vi è quello di "colui che intraprende un viaggio e non ha paura dell'ignoto". Questa scelta riflette il desiderio della coppia di trasmettere al figlio un messaggio di coraggio e apertura verso l'ignoto.

La famiglia Diaz-Madden si allarga

Con l'arrivo di Nautas, la famiglia di Cameron Diaz, cinquantatré anni, e Benji Madden, quarantasette anni, si espande ulteriormente. La coppia è già genitrice di due figli: Raddix, nata nel 2019, e Cardinal, venuto al mondo nel 2024. Entrambi sono nati tramite gestazione per altri.

L'arrivo di Nautas rappresenta un nuovo capitolo nella vita della famiglia, che, pur mantenendo un profilo riservato, condivide con il pubblico i momenti più significativi.

La carriera di Cameron Diaz

Cameron Diaz è un'attrice statunitense nota per i suoi ruoli in film di successo. Tra i suoi lavori più celebri figurano 'The Mask', 'Tutti pazzi per Mary' e 'Charlie’s Angels'. Dopo una lunga carriera nel cinema, l'attrice ha scelto di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e a progetti personali, allontanandosi dalle scene. È riconosciuta per il talento artistico, l'impegno sociale e la discrezione sulla vita privata.