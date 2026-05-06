Cambio look per Can Yaman. L'attore turco si è mostrato su Instagram senza la barba che da alcuni anni a questa parte lo contraddistingueva e con un taglio di capelli diversi, ma sui social il parere dei fan risulta essere contrastante: da un lato c'è chi crede che senza la barba sia meno affascinante, mentre dall'altro c'è chi apprezza il 36enne in qualsiasi modo si mostri.

Il nuovo look di Can Yaman

Can Yaman ha deciso di darci un taglio, ma solo ed esclusivamente per esigenze di copione. Motivo per cui il diretto interessato ha mostrato diversi passaggi sul proprio account Instagram: dal taglio dei capelli, al taglio della barba che prima risultava essere molto folta.

Lo stesso attore turco ha precisato che si è trattata di un'esigenza per il suo nuovo progetto di lavoro.

In poco tempo le immagini del "nuovo Can Yaman" hanno fatto il giro del web e sugli scatti sono apparsi tantissimi like e commenti all'indirizzo dell'attore.

Il parere di alcuni utenti del web

Il nuovo look di Can Yaman non è passato inosservato agli occhi dei fan molto attenti. Su X, diversi utenti hanno infatti espresso un parere contrastante sul 36enne turco: da un lato c'è chi ha apprezzato, mentre dall'altro c'è chi lo trovava più affascinante prima.

Un utente ha scritto: "Personalmente non mi piace senza barba e con i capelli corti".

Un altro utente ha aggiunto: "Sarebbe meglio se non l'avesse condiviso". Tra i fan c'è chi ha scritto: "Io Can lo apprezzo per il suo modo di essere e non per il suo aspetto fisico". Un altro fan ha commentato: "L'aspetto senza barba degli uomini che criticano il trucco delle donne è questo". C'è chi ha affermato: "Dire a questo tizio che è brutto ed escluderlo è proprio il tipo di cosa che farebbe il nostro paese. Quel tipo parla quattro lingue con il suo accento e qui ascolta lezioni di recitazione da uomini con la licenza elementare, mentre è famoso in tutta la geografia europea. Inoltre, ha un aspetto piuttosto curato e tutto". Un utente ha detto: "Personalmente lo preferivo con la barba, ma anche così non è niente male". Tra i vari utenti c'è chi ha ironizzato: "Sembra un boss della malavita turca" e chi invece ha affermato: "Sto amando alla follia questo cambio look".