La Juventus continua a lavorare sodo per mettere a segno alcuni colpi di calciomercato. Nelle ultime ore, è uscito il nome di Rafik Belghali ma su di lui c'è la concorrenza di altri club di Serie A. Brahim Diaz ha invece fatto sapere che non intende muoversi dal Real Madrid, nonostante non rientra nelle prime scelte del nuovo tecnico portoghese José Mourinho.

Juve: le ultime novità di mercato

Raffik Belghali piace molto alla Juve, motivo per cui ha iniziato a seguire il difensore del Verona. Alla Continassa avevano preso informazioni sul 24enne già dallo scorso gennaio, ma poi non se ne era fatto nulla.

Stando a quanto riportato dall'esperto Alfredo Pedullà, però, sul calciatore algerino con cittadinanza belga ci sono anche altri club di Serie A come Roma e Inter.

Sfuma l'ipotesi di vedere Brahim Diaz a Torino: il 26enne ha infatti fatto sapere che non intende lasciare il Real Madrid per un qualsiasi altro club. Negli ultimi giorni, il centravanti ha ricevuto diverse offerte anche allettanti, ma le ha sempre rispedite al mittente. In merito alla cessione di Fabio Miretti, il centrocampista è sempre più vicino al Bologna anche se nelle ultime ore la trattativa potrebbe risultare in salita a causa dell'affaire legato a John Lucumì: la Juve vuole il difensore e ha offerto 18 milioni, ma il club di Saputo vuole il pagamento della clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro.

Arrivi e cessioni riguardanti gli altri club

Per quanto riguarda gli altri club, Pio Esposito è ad un passo dal rinnovo contrattuale con l'Inter: per l'attaccante sul tavolo c'è un adeguamento dell'ingaggio che risulta essere molto più sostanzioso ed un contratto fino al 2031. Dalla Premier League Arsenal, Manchester United e Newcastle avevano mostrato un forte interesse nei confronti del 21enne, ma ad Appiano Gentile non hanno mai considerato la cessione del nazionale azzurro.

Il padre di Nico Paz in un'intervista ha sostenuto di essere felicissimo che il figlio continui a giocare nel Como di Fabregas. Lo stesso attaccante si è detto contento di portare giocare la sua prima Champions League con i lariani. Un retroscena invece rivelato che il Real Madrid ha la recompra sul giocatore a partire dal prossimo anno.