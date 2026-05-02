Un nuovo e atteso appuntamento con ‘Dalla strada al palco special’ andrà in onda in prima serata su Rai 1 questo sabato, 2 maggio. Il programma si conferma una vetrina inclusiva per la valorizzazione dei talenti urbani, proponendo una serata ricca di musica, esibizioni e storie personali. Sul palco, i performer di strada saranno affiancati da ospiti musicali di rilievo: Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo. L'evento sarà impreziosito dalla presenza di una band dal vivo, diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che accompagnerà tutte le performance.

La giuria d’eccezione e la selezione dei finalisti

Le esibizioni dei talenti saranno commentate da una straordinaria compagnia di ‘passanti importanti’, composta da volti noti del panorama televisivo: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano. Questi ospiti, insieme al pubblico, avranno il compito di selezionare i due migliori performer della serata. I prescelti accederanno alla finale, dove si contenderanno l'ambito titolo di miglior artista di strada d’Italia. Il format, ideato da Carlo Conti e realizzato con Stand by Me, continua a dare voce e dignità ai talenti che animano le nostre città.

Un viaggio tra passione e autentica creatività

‘Dalla strada al palco special’ si propone come un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada, mettendo in luce le loro storie, la loro inesauribile passione e la creatività che li contraddistingue.

La trasmissione trasforma, ancora una volta, la prima serata di Rai 1 in una grande platea urbana. L'obiettivo è offrire al pubblico la possibilità di scoprire e sostenere artisti spesso poco conosciuti, ma dotati di un grande e autentico talento. Il programma rafforza così il suo profondo legame con gli spettatori, portando sul piccolo schermo un'esplosione di autentica creatività popolare e un messaggio di genuinità artistica.