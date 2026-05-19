La seconda stagione di ‘Devil May Cry’, ora disponibile su Netflix, si presenta come una profonda rielaborazione dell’universo videoludico originale, seguendo la consolidata impronta di altri progetti curati da Adi Shankar. Lungi dall’essere un semplice adattamento, questa nuova iterazione propone una narrazione significativamente più articolata e con nuovi conflitti rispetto alla stagione precedente, arricchendo l’esperienza complessiva. L’incipit narrativo catapulta lo spettatore in un mondo dove Dante è ibernato, mentre le forze di Darkcom e gli Stati Uniti si scontrano con il minaccioso regno di Makai.

In questo scenario di guerra, Lady è impegnata nella ricerca di un potente artefatto cruciale per l’umanità, mentre Vergil prepara meticolosamente la controffensiva di Mundus. Dietro le quinte di questi eventi epocali, si cela un misterioso burattinaio, le cui macchinazioni tessono una trama di intrighi e pericoli.

Il dualismo centrale e il dinamismo della prima metà

Il rapporto tra Dante e Vergil emerge in questa stagione come l’aspetto più riuscito e coinvolgente dello show. Il loro non è solo uno scontro fraterno, ma una profonda rappresentazione di ideologie in contrapposizione, che aggiunge strati di complessità emotiva e filosofica alla narrazione. La prima metà della stagione si distingue per un ritmo dinamico e sorprendente, caratterizzato da una gestione creativa delle singole puntate e da una notevole varietà stilistica narrativa.

La regia sperimenta audacemente con diverse tecniche, alternando sequenze d’azione mozzafiato a momenti più introspettivi, e introducendo elementi come interviste in stile documentario e cambi di prospettiva, che contribuiscono a un’esperienza visiva e narrativa ricca e coinvolgente. Questa fase iniziale è definita come “meravigliosa, furiosa … tamarra, esagerata, senza perdite di tempo”, un vero e proprio inno all’azione e allo spettacolo.

Il calo narrativo e le incoerenze della seconda parte

Tuttavia, a partire dal quinto episodio, la seconda metà della stagione subisce un drastico calo qualitativo, che ne compromette l’equilibrio complessivo. La narrazione rallenta in modo evidente, e compaiono cliché stantii ed espedienti narrativi che risultano banali e spesso incoerenti.

Si assiste a situazioni in cui personaggi chiave, come Dante e Lady, agiscono senza la necessaria urgenza, permettendo al villain di operare indisturbato e di portare avanti i suoi piani senza incontrare ostacoli significativi. Questa gestione superficiale degli eventi mina la tensione e la credibilità della trama. Nonostante ciò, la realizzazione tecnica si mantiene su un livello generalmente ottimo, con combattimenti spettacolari e un’estetica visiva accattivante, seppur con qualche sbavatura nell’uso occasionale di animazioni 3D che non sempre si integrano perfettamente con il resto della produzione. La seconda parte è una discesa narrativa interrotta soltanto da un buon combattimento conclusivo.

Valutazione complessiva: tra picchi d’azione e squilibri

Il giudizio complessivo sulla stagione si attesta su una valutazione media, frutto di un bilanciamento tra una prima metà esaltante e una seconda parte deludente. Un bonus di mezzo punto è riconosciuto per la realizzazione tecnica ottima, che, nonostante le menzionate imperfezioni nelle animazioni 3D, contribuisce a elevare il livello visivo dello show. In definitiva, la seconda stagione di ‘Devil May Cry’ offre momenti di puro spettacolo e un approfondimento interessante dei suoi protagonisti, ma fatica a mantenere un’equilibrio narrativo costante, risultando in un’esperienza altalenante tra picchi di divertimento e cadute di coerenza.