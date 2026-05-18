Un inatteso stop ha colto di sorpresa i fan di ‘La Pennicanza’, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2 e RaiPlay. La puntata del 18 maggio 2026 non è andata in onda, generando preoccupazione e messaggi sui social. L'assenza ha scatenato ipotesi tra il pubblico, ma la situazione si è rapidamente chiarita grazie a un annuncio ufficiale che ha svelato la ragione dell'interruzione, rassicurando gli ascoltatori.

Il motivo dello stop: sciopero generale

La mancata trasmissione di ‘La Pennicanza’ è stata risolta da una comunicazione sull'account ufficiale del programma, ripostata da Fiorello.

Lo stop era dovuto a uno sciopero generale che ha coinvolto la radiofonia. Il messaggio recitava: “Oggi la Pennicanza non è andata in onda per via dello sciopero generale! La scioperanzaaaa! Torniamo domani”, confermando il ritorno per il giorno seguente. Anche altri programmi, come ‘Il Ruggito del Coniglio’, sono stati interessati dalla stessa interruzione.

L'attesa dei fan e la centralità del format

L'assenza di comunicazioni immediate su RaiPlay aveva alimentato speculazioni tra gli appassionati, come l'ipotesi dell'impegno di Fiorello al Salone del Libro di Torino. La conferma ufficiale dello stop per sciopero ha però dissipato ogni dubbio. ‘La Pennicanza’, nata come spin-off radiofonico di "Viva Rai2!", si è affermata come uno degli appuntamenti più amati di Rai Radio2, trasmesso dal lunedì al venerdì e replicato al mattino su Rai 2 come ‘La mattinanza’.

La sua popolarità è tale che anche le interruzioni, seppur rare, generano sempre un'intensa reazione e discussione, a testimonianza del forte legame con conduttori e format.

Fiorello: lo showman poliedrico

Rosario Fiorello, noto come Fiorello, è una figura carismatica e versatile dell'intrattenimento italiano. La sua carriera spazia dalla radio alla televisione, dal teatro allo spettacolo dal vivo, conquistando il pubblico con inconfondibile ironia e spontaneità. Dopo il successo di "Viva Rai2!", ha consolidato la sua presenza nel palinsesto Rai con ‘La Pennicanza’, confermando il suo ruolo di protagonista e innovatore dello spettacolo nazionale.