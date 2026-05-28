L'ottavo appuntamento di "Paradise", condotto da Pascal Vicedomini, andrà in onda su Rai2 venerdì 29 maggio a mezzanotte. La puntata, ambientata tra Roma e Cannes, racconterà tre eventi benefici con un cast d'eccezione: Ornella Muti, Fiorello, Franco Nero, Al Bano, Mara Venier e la Banda Musicale Interforze.

Il programma si aprirà al Circolo Ufficiali delle Forze Armate. Qui, la Banda Musicale Interforze (diretta dal maggiore Filippo Cangiamila) sarà affiancata dal tenente colonnello Giancarlo Paglia, che illustrerà l'associazione a favore dei disabili e dei figli dei militari.

Solidarietà e spettacolo: gli eventi

Spazio a "Tennis and Friends", iniziativa del dottor Giorgio Meneschincheri per ricerca e prevenzione sanitaria.L'evento, in Piazza del Popolo a Roma, ha visto la partecipazione di Teo Mammucari, Eleonora Daniele, Massimiliano Ossini e Veronica Maya per la salute pubblica.

Il viaggio proseguirà a Cannes, durante il Festival del Cinema, per il gala dell'amfAR, appuntamento di solidarietà internazionale. Tra gli ospiti: Robin Thicke, Emir Uyar, Giorgio Veroni, Elisabetta Gregoraci, Sveva Alviti, Tetyana Veryovkina, Leila Ben Kalifa, e Andrea Grammatica, confermando la vocazione internazionale di "Paradise".

Ospiti e sinergie istituzionali

Interverranno inoltre Marco Di Paola (Federazione Italiana Sport Equestri), Rossi (Forbes Italia), Antonio Saccone (Cinecittà) con Roberto Stabile, e Tiziana Rocca.

"Paradise" unisce intrattenimento e impegno sociale (Roma e Cannes), rappresentando la vitalità del panorama culturale italiano e la sua dedizione alla solidarietà, valorizzando progetti benefici ed eccellenze artistiche.