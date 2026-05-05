Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che a villa Argun si vivranno momenti di grande apprensione. Halit scoprirà che sua figlia Zehra è stata sequestrata da alcuni finti agenti della polizia.

Zehra arrestata da alcuni agenti della polizia

Halit tornerà a spendere molto denaro dopo essere tornato in possesso della sua società. Zehra disapproverà la condotta del padre, temendo di piombare nuovamente nella povertà. La donna ammetterà di aver smesso di bere poiché troppo costoso.

La sorella di Lila inoltre non andrà a farsi i capelli in occasione dell'inaugurazione della nuova villa. Zehra, a questo punto, chiederà ad Aysel di farle il colore, combinando un disastro. La donna avrà i capelli metà neri e metà biondi.

Intanto alcuni poliziotti faranno irruzione alla villa durante il momento del discorso di Halit. Gli agenti inizieranno a perquisire gli invitati in cerca di sostanze stupefacenti. Uno di loro metterà una bustina di droga in tasca a Zehra per poterla arrestare. La donna cercherà inutilmente di opporre resistenza se non venisse caricata in macchina.

Halit scopre che la figlia è stata rapita

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit scoprirà che la polizia non aveva mandato nessun agente a perquisire la sua dimora.

L'imprenditore capirà così che sua figlia Zehra è stata rapita. Ender sospetterà fin da subito di Sahika poiché l'aveva già fatto con Yigit.

Kaya cercherà di difendere la sorella, che giurerà di essere estranea al rapimento. Allo stesso tempo, Zehra verrà lasciata in strada da alcuni delinquenti. Kerim e Mert recupereranno la giovane al termine di un pericoloso inseguimento.

Nadir si è avvicinato sempre di più a Yildiz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, il matrimonio tra Halit e Yildiz ha attraverso un momento molto delicato. Il clima tra i due coniugi è apparso sempre più teso. Leyla ha approfittato di questo momento per avvicinarsi sempre di più all'imprenditore.

La segretaria si è mostrata pronta a fare un passo indietro, arrivando persino a dirgli di voler rinunciare al loro amore per non creare ulteriori problemi. Intanto Nadir non ha rinunciato al suo obbiettivo, avvicinandosi sempre di più ad Yildiz.

Yigit, invece, si è trovato di fronte ad una scelta importante: lasciare la Turchia per trasferirsi in Svizzera per dare una chance al suo futuro. La decisione è stata comunicata ad Ender e Kaya mentre Lila è apparsa molto preoccupata. La ragazza ha detto a Zehra di aver paura che la distanza possa nuocere alla loro storia.