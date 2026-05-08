Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dall'11 al 17 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Yildiz otterrà un lavoro nella rete televisiva di Nadir. La felicità della donna durerà poco alla scoperta che Leyla attende un bambino.

Yildiz diventa presentatrice delle previsioni meteo

Yildiz accetterà l'offerta di Nadir di diventare presentatrice delle previsioni meteo. Il piccolo Halitcan inizierà a piangere durante la diretta televisiva, trasformando la trasmissione in uno spazio dedicato alle neo-mamme. Intanto Halit organizzerà una cena per presentare Leyla ai figli.

Yildiz deciderà di sabotare la serata, facendo arrivare il bambino che catturerà l'attenzione di tutti quanti. Leyla delusa vorrà rinunciare a corteggiare Halit ma verrà spronata a continuare da Sahika.

Ender, invece, crederà che la sua cognata abbia nascosto l'hard-disk, che verrà trovato da Kaya nella cassaforte.

Leyla attende un bambino

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz, Emir e Caner porteranno avanti la produzione di omogenizzati a base di mele che avrà un incredibile successo. La sorella di Zeynep riceverà proposte di lavoro importanti per commercializzare la purea di mele.

Ender e Nadir, intanto, organizzeranno una festa di compleanno per Yildiz che avrà tanto successo grazie all'intervento di Irem.

Halit sarà così irritato da avvisare il suo nemico di smettere di corteggiare la sua ex moglie. Quest'ultima deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Nadir dopo la scoperta che Leyla attende un bambino. Ender scoprirà che la segretaria aveva interrotto la gravidanza su pressione di Halit. Infine Lila apparirà gelosa della nuova compagna di Yigit.

Yildiz ha chiesto a Kaya di aiutarla a divorziare

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio maggio su Canale 5, Yildiz ha chiesto a Kaya di seguirla nelle pratiche di divorzio dopo aver scoperto che Halit ha una relazione extraconiugale con Leyla. I figli si sono schierati dalla parte della matrigna, costringendo l'imprenditore a firmare i documenti per la fine delle nozze.

Una decisione presa sopratutto dopo che Yildiz ha aggredito Leyla all'interno di un ufficio dell'azienda Argun.

Erim, invece, ha chiamato ad Halit per avere un chiarimento grazie all'interesse di Ender. Zeynep ha intervistato Yildiz, decisa a vendicarsi dell'ormai ex marito. La donna ha rilasciato un'intervista dove si è fatta paladina di tutte le donne tradite. Allo stesso tempo, Sahika ha chiesto a Leyla di contattare immediatamente Zehra per manipolarla. La segretaria non ha creduto che potesse accettare a causa delle voci in circolazione sul suo conto.