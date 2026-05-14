Secondo le anticipazioni di Forbidden Fruit, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sahika supererà ogni limite pur di liberarsi definitivamente di Ender. Organizzerà un attentato contro la sua rivale, convinta di poterla eliminare senza conseguenze. A mettere i bastoni tra le ruote a Sahika sarà Caner: il ragazzo scoprirà il complotto, permettendo a Ender di volgere la situazione a proprio favore.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Caner scopre il piano di Sahika per uccidere Ender

Le trame turche di Forbidden Fruit rivelano che tutto inizierà quando Caner si recherà a casa della sorella durante la notte.

Arrivato davanti all’abitazione, noterà alcuni movimenti strani vicino all’auto di Ender. Capirà subito che qualcuno sta manomettendo il veicolo e inizierà a sospettare che dietro ci sia Sahika.

Dopo aver avvisato Ender, i due metteranno insieme i pezzi della vicenda e comprenderanno la gravità della situazione. Sahika, infatti, ha assoldato dei sicari per provocare la morte della sua nemica.

Caner incastra Sahika: comprate le prove dai sicari

Nonostante l'intervento di Caner, Sahika resterà convinta che il suo piano sia andato a buon fine. La donna crederà di essersi finalmente liberata della rivale, restando poi scioccata quando se la ritroverà davanti, sana e salva.

La situazione prenderà una piega ancora più grave quando Caner rivelerà di aver rintracciato gli uomini coinvolti nell’attentato.

Riuscirà a ottenere le prove compromettenti pagando direttamente i sicari.

Ender ricatta Sahika e si prende le azioni

Sahika proverà a evitare che la verità venga a galla. Terrorizzata all’idea che suo fratello Kaya possa venire a conoscenza dell’accaduto, offrirà a Ender il 5% delle quote societarie in cambio del suo silenzio.

Ender, però, non si accontenterà della proposta iniziale e, forte del sostegno di Halit, deciderà di alzare la posta, arrivando a chiedere il 10% delle azioni della società.

Sahika sarà costretta ad accettare le condizioni di Ender, cedendo con rabbia al ricatto. Per non perdere tutte le novità di Forbidden Fruit, continuate a seguire le puntate su Mediaset Infinity e Canale 5.