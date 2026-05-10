Domenica 10 maggio, è tornato il sereno nella casa del Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Tutto è iniziato dall'ex europarlamentare che ha riconosciuto di aver dato un giudizio troppo severo nei confronti della comica e ha quindi deciso di chiuderle scusa. Inoltre Alessandra ha spronato Francesca ad avere un chiarimento con Adriana Volpe.

Il chiarimento tra Alessandra e Francesca

Dopo un intero giorno senza essersi parlate, Francesca si è avvicinata ad Alessandra e ha cercato un chiarimento dopo quanto accaduto nella 15^ puntata del GFVip.

Nel dettaglio la comica ha ammesso di essersi sentita giudicata in un momento in cui chiedeva solo comprensione. Inoltre la diretta interessata ha ammesso che il giudizio della Mussolini è quello che più l'ha ferita: "Mi hai fatto malino". Dal canto suo Alessandra ha riconosciuto di essere stata troppo dura nei confronti della gieffina e ha quindi deciso di fare un passo indietro chiedendole scusa. Il confronto tra le due concorrenti si è concluso con un abbraccio e Manzini ha ammesso che dopo il chiarimento si sente più sollevata.

In un secondo momento Mussolini ha esortato Francesca ad avere un chiarimento anche con Adriana. Dal canto Francesca ha però sostenuto che con Adriana non intende avere un rapporto poiché ha sentito la sua fiducia tradita.

Alessandra ha quindi consigliato alla coinquilina di chiarire con Volpe, pur non avendo un rapporto confidenziale.

ieri qui a farvi il fegato amaro parlando addirittura di tradimento quando alessandra è sempre stata così con tutti se ti deve difendere ti difende se ti deve criticare ti critica lei non è alleata con nessuno ! #gfvip pic.twitter.com/DfBHiMvJa7 — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) May 10, 2026

Il precedente

Il malessere di Francesca Manzini è iniziato durante la 15^ puntata del reality show in onda venerdì 8 maggio.

La concorrente ha ricevuto una lettera dalla sorella Lilly e ha raccontato che il rapporto con la sua famiglia è piuttosto complesso, poiché ha vissuto la separazione dei genitori come un lutto.

Parole che sono state giudicate esagerate da tutti i concorrenti del GFVip, al punto da sostenere che Francesca sia egocentrica e troppo melodrammatica.

Tale critiche hanno portato la concorrente a chiudersi nel silenzio, poiché le ha trovate ingiuste in quel momento.

L'opinione del web

Il nuovo equilibrio tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini è stato oggetto di discussione fra gli utenti di X.

Un utente ha affermato: "Evidentemente Francesca crede molto al giudizio della Mussolini". Un altro ha aggiunto: "Spero che Francesca tenga il punto su Adriana". Un ulteriore utente ha invece affermato: "Le critiche alla Manzini sono state ingiuste. È vero che lei sia esagerata in ogni cosa, ma è anche vero che ognuno reagisce a modo proprio". Infine c'è chi ha ammesso di non riuscire a comprendere il comportamento di Francesca: "Faccio fatica a capire come sia realmente".