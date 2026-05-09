Durante la 15^ puntata del Grande Fratello Vip si è aperta una nuova frattura tra i concorrenti. In particolare Francesca Manzini non ha gradito le critiche dei concorrenti durante la sorpresa ricevuta dalla sorella. Vedendola in disparte e silenziosa Renato Biancardi ha cercato di indagare sullo stato d'animo della coinquilina, ma quest'ultima ha preferito troncare il discorso sul nascere.

Francesca Manzini si isola dal gruppo

Nel corso della puntata del GFVip in onda venerdì 8 maggio, Francesca Manzini è stata chiamata nel localino dove ha ricevuto una lettera da parte della sorella.

Per tutto il tempo la concorrente è apparsa in difficoltà fino a piangere e chiedere il supporto del suo amico Raimondo Todaro: la comica ha sempre detto di aver sofferto per la separazione dei genitori, per il rapporto complicato con la sorella e con il padre.

Terminata la diretta, Francesca è stata accusata dalla maggior parte dei coinquilini di avere avuto una reazione esagerato. Inoltre è stata accusata da Antonella Elia di avere un ego smisurato e di essere una persona narcisista. Il giorno seguente la concorrente ha deciso di non rivolgere più la parola a nessuno dei concorrenti poiché non ha affatto gradito le critiche in un momento che riguardava la sua vita privata. Vedendola in disparte Renato ha cercato di dispensare consiglio preziosi, ma Francesca ha troncato il discorso sul nascere: "Merito rispetto, quello era un mio momento.

Io non ho mai messo bocca sulle sorprese di nessuno: dicono che sono musona, egocentrica. Ok, va bene chiudiamola qua. Mi sto prendendo del tempo per me stessa, parlo ma non racconto più nulla di me". Secondo Renato, la concorrente dovrebbe trovare un chiarimento con chi l'ha criticata ingiustamente ma anche in questo Manzini è rimasta ferma sulla sua posizione: "Potevano nominarmi con qualsiasi scusa, ma non per la reazione che ho avuto alla sorpresa di mia sorella".

GFVip: riassunto 15^ puntata

La 15^ puntata del reality show ha visto Ilary Blasi mandare in onda un filmato con i commenti dei concorrenti all'elezione di seconda finalista di Alessandra Mussolini. A seguire i concorrenti divisi in due gruppi capitanati da Alessandra e Antonella si sono sfidati in una gara di ballo che è stata vinta dalla squadra della Elia.

Francesca Manzini ha ricevuto una lettera da parte della sorella che sembra averla molto scossa. Marco Berry è stato eliminato per mano del televoto, mentre Adriana Volpe ha ricevuto una lettera da parte del compagno. Infine le nomination hanno visto finire al televoto Lucia, Francesca, Raul, Renato, Adriana e Raimondo: tra questi il concorrente più votato sarà il primo candidato al terzo posto di finalista.